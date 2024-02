El viral gesto de un árbitro con un niño que lloraba, ¡que enfada a muchos!

En un conmovedor incidente ocurrido durante un partido de fútbol prebenjamín de Preferente Sub7 en Palma de Mallorca, un árbitro demostró un gesto de empatía y comprensión hacia un joven portero que había cometido una infracción al tocar el balón con las manos fuera del área. El portero, un niño que está aprendiendo a jugar, se echó a llorar al darse cuenta de su error. En lugar de permitir que el juego continuara, el árbitro, José García Ferrer, detuvo el partido para consolar al joven portero

El árbitro entendió perfectamente la situación y, en lugar de señalar la falta, decidió explicar al niño la naturaleza de su error. Este gesto fue muy apreciado por la madre del portero, quien agradeció al árbitro por su trato y por su manera de explicar la situación a su hijo. Según ella, el árbitro consoló a su hijo, le perdonó la falta y le explicó perfectamente cómo era la regla. «Mi hijo al ver que se había salido de la línea se puso a llorar porque sabía que lo había hecho mal, nervios de jugar un partido y bajón de su autoexigencia y el árbitro lo consoló como si hijo suyo fuera. Le perdonó la falta y se lo explicó perfectamente como era», contaba la madre en el Diario de Mallorca. «Tanto a un equipo como a otro les explicó todas las faltas y les ayudó en todo lo que se equivocaban. Un 10 de árbitro es poco, todo mi respeto a este superhéroe para mi hijo en ese momento. Tarjeta blanca es poco. Gracias y mil gracias, José García Ferrer», añadió la madre.

El árbitro fue muy didáctico cuando se acercó al niño y comprendió que penalizarla la acción sólo podía causar más mal que bien. Entendió que en un campo con tantas líneas blancas es complicado ver cuál es la del área. Luego puso el balón en juego. "Dejas que bote y la coges", le dijo.

No todo el mundo está de acuerdo con el colegiado. "¿El árbitro le da la pelota al portero? Nos hundimos. Empatizar, sí. Pero enseñar también. Y enseñar es explicarle al niño que lo que le ha sucedido no es un drama y debe asumir, con total naturalidad, las consecuencias de su acción. Y el niño lo entenderá tranquilamente", asegura un usuario de las redes. Y otro: "Totalmente de acuerdo pero por que llore no se le tiene q dar a el la pelota, si ahora un niño tira un penalti lo falla y llora q lo va a repetir tambien? Eso se llama consentir no enseñar, lo abrazas y lo consuelas y lo motivas de otra forma no dandole el balon". Y uno más. "El reglamento está para cumplirlo, no se puede cambiar según el número lágrimas. Además, hay que educar en convivir con el error. Lamentable actuación, con muy buena fé, pero contraproducente a la larga. Sobreproteger y consentir es maltrato a largo plazo.