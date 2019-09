Xavi insiste. “Me siento orgulloso cuando digo que mi patria es Qatar”

Xavi, el ex jugador del Barcelona, continúa elogiando a Qatar. “Está progresando rápidamente, con un compromiso firme hacia la cultura, el deporte, y la educación, ya que son los pilares del desarrollo. . Vivo con mi familia en Qatar donde tuvimos a nuestros dos niños. Mi siento orgulloso de cuando expreso que considero mi patria a Qatar. Seguro que Qatar seguirá progresando, no sólo al respecto de la infraestructura, caminos, estadios, metros, etc., sino también en cuanto al desarrollo comunitario que se realiza a través de programas como la Generación Deslumbrante”. asegura en la página web de Generación Deslumbrante.

Xavi vende las bondades de Qatar como organizador del Mundial: “Qatar es la opción perfecta. El pueblo de Qatar se mostró muy entusiasmado con el deporte en general y con el fútbol en particular. Los ciudadanos aquí hacen enormes esfuerzos, preparando para acoger la versión del Mundial que se celebrará por primera vez en el Medio Oriente. También el territorio pequeño del país permitirá a los fans acudir a más partidos por día”

La defensa de Xavi de Qatar ha dado a grandes polémicas al reconocer en otra entrevista que no es un país democrático, pero que funciona mejor que España.