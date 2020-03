El Tribunal de Justicia de la UE abre la puerta a la nulidad del IRPH de las hipotecas

Avalancha de demandas en los juzgados españoles. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de fallar esta mañana que los tribunales de nuestro país deben valorar caso por caso sobre el posible carácter abusivo de las cláusulas que establecían la utilización del IRPH, si éstas no estaban redactadas en una lenguaje claro y comprensible para los consumidores cuando firmaban una contrato hipotecario.

IRPH es un índice oficial elaborado por el Banco de España y que se calcula según la media se los tipos de interés de las hipotecas que conceden los bancos a más de tres año y se sitúa, tras el Euríbor, como el índice más utilizado en los contratos a tipo variable en España. Comenzó a aplicarse en el año 1994 y su puesta en marcha tenía como objetivo – al menos en la teoría- proteger a los clientes ante las oscilaciones de los mercados financieros y potenciales encarecimientos de las hipotecas. Pero todo cambió con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España y la crisis en el conjunto de la zona euro. Como modo de responder a la recesión, el Banco Central Europeo emprendió una bajada pertinaz de los tipos de interés, lo que llevó al Euríbor a tipos casi cero. Los clientes que habían suscrito sus hipotecas con el IRPH comprobaron, sin embargo, como sus contratos variables seguían encareciéndose y no se beneficiaban de esta rebaja generalizada, en un momento de máxima debilidad de la economía española..

Este caso llegó al alto tribunal de Luxemburgo ya que un cliente de Bankia con una hipoteca de este tipo pidió que su contrato fuera anulado, al considerar que esta cláusula era abusiva. Antes de pronunciarse de manera definitiva, el juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona, decidió consultar al alto tribunal europeo dentro un procedimiento conocido como cuestión prejudicial, aunque el juzgado español ya consideraba que esta clausula no había sido comercializada de manera “clara y transparente”, tal y como exige la ley . Este tribunal de primera instancia calcula que los consumidores pagaron entre 18.000 y 21.000 euros anuales suplementarias respecto al resto de clientes cuyo valor de referencia era el Euríbor. Sin embargo, el Tribunal Supremo aseguró en el año 2017 que la utilización de esté índice no implicaba falta de transparencia ni ningún tipo de abuso por parte de las entidades financieras y que , al no estar comprendido dentro de la legislación comunitaria, no cabía el control judicial.”.

El Tribunal de Justicia de la UE, al negar esto último, enmienda la plana al alto tribunal español. La directiva europea exige que este tipo de cláusulas sean redactadas de manera “clara y comprensible” independientemente de que las contrapartidas del contrato sean justas o no. De esta manera, la corte europea no entra a valorar la legalidad de este índice, pero sí tiene en su poder decidir sobre si estos contratos pueden ser anulados por los tribunales españoles y los clientes acabar recibiendo algún tipo de compensación.