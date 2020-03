“Con el coronavirus, el Gobierno tiene un reto: no ir por detrás de los acontecimientos”

– Pedro Sánchez anuncia sus primeras medidas para paliar los efectos económicos del coronavirus y la Bolsa de Madrid se desploma un 14%, la mayor caída de su historia... ¿Por qué no convence?

– Las reacciones bursátiles escapan a mi entendimiento, pero el Gobierno tiene un reto, que es no ir por detrás de los acontecimientos. Las medidas que anuncie deben ser rápidas, pragmáticas y muy concretas. En esta tarea, el Gobierno no está solo. Cuenta con las demás fuerzas políticas y los agentes sociales, porque debemos estar unidos y no llegar tarde. En los próximos días y meses tocará profundizar en esas medidas e ir más allá en lo que se proponga.

– Usted es vicepresidenta de CEOE. ¿Qué proponen desde la patronal?

– Va a ser necesario trabajar en medidas financieras, fiscales y laborales. Desde el punto de vista financiero, necesitamos facilitar el acceso al crédito con la garantía del Estado y en lo que respecta a la morosidad de la Administración Pública, que se abonen de manera inmediata a las empresas las facturas pendientes. Desde el punto de vista fiscal, poner cabeza a los costes laborales y freno a las subidas de impuestos y desde el laboral, un Real Decreto con carácter temporal y excepcional que permita tramitar de urgencia y con mayor simplicidad ciertos procedimientos, como los ERTES (Expendientes de Regulación de Empleo Temporales).

– No parece el mejor momento para insistir en la reforma laboral que pretendía el Gobierno...

–Es implanteable. Lo que hacen falta son medidas que palíen el desplome de la Economía. Las previsiones, según los últimos informes que manejo, son la pérdida de en torno a un punto y medio del PIB.

– ¿Va a escucharles el Gobierno?

– Entiendo que sí. Soy optimista porque estoy viendo en las calles la solidaridad y responsabilidad de la cuidadanía. En las empresas ha habido una reacción de apoyo entre los empleados y con la compañía, ayuda de unos a otros en función de la situación de cada uno. Todos tenemos que trabajar juntos.

– La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha advertido de que podemos enfrentarnos a una crisis como la de 2008, ¿cómo lo ve usted?

– Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, y los medios deben ser muy responsables. Recordemos que vivimos en un país con un sistema sanitario muy potente, en un estado avanzado. Hacer presagios no merece la pena. Por otro lado, en este país debemos mejorar la imagen del empresario y apoyarlo para que siga, porque de él depende la Economía y en esta crisis se va a ver.

– La situación es curiosamente una oportunidad que acelera la transformación digital al establecer el teletrabajo por necesidad. Puede precipitar medidas que se venían reclamando como flexibilidad laboral, horarios racionales... a lo mejor descubrimos que teletrabajando somos más productivos ¿se imagina? El fin del presentismo.

– Lo estoy viviendo en mis propias carnes. He tenido que cancelar reuniones de las próximas dos semanas y esto me ha acercado más a la tecnología. Veo que estoy siendo muy productiva y que no pasa nada. Hemos contado hasta ahora con las herramientas tecnológicas tímidamente y esta crisis puede cambiarlo todo. Lo veo en mis hijos tras suspenderse las clases: la seriedad con que se han tomado sus tareas desde casa... me demuestran su gran capacidad de adaptación y responsabilidad.

– Ha sido la «Empresaria del Año 2019» de ASEME. ¿Qué es lo que más preocupa a la empresaria del año en este momento?

– Me preocupa, principalmente, frenar el coronavirus y evitar la paralización de la actividad económica. Me preocupan mis empleados, mi gente, y tener la serenidad suficiente para tomar las decisiones correctas.