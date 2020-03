El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas, entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril, pero no perderán su salario porque percibirán un permiso retribuido recuperable.

Hasta que el Ejecutivo apruebe mañana domingo en un Consejo de Ministros extraordinario la suspensión de las actividades no esenciales las próximas dos semanas, para los ocho días laborables entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril, ambos inclusive, mediante una medida excepcional de un permiso retribuido recuperable. Esta medida comienza por matizar que no es necesario desplazarse al puesto de trabajo de aquellas actividades no esenciales, que también se dirimirán mañana. Los salarios seguirán llegando a los trabajadores, pero cuando terminen estas dos semanas de “permiso”, se recuperarán las horas de trabajo no prestadas “de manera paulatina y espaciada en el tiempo”, por ejemplo con una hora más diaria, mediante los convenios entre empresas y sindicatos hasta el próximo 31 de diciembre, según ha explicado Sánchez, que ha informado ya a sindicatos y empresarios.

Entre los ejemplos están los trabajadores de las obras que si se acogerán a esta medida con el permiso retribuido, pero “un enfermero” si acudirá a su puesto. El primero disfrutará de una especie de “vacciones pagadas”, pero luego esas horas deberán ser prorrateadas hasta finales de año. Existen otros supuestos parecidos como el permiso retribuido obligado por la empresa o aquel por matrimonio o pareja de hecho, entre otros. En estos casos al ser parecido a la ausencia justificada que contempla el Estatuto de los trabajadores “la recuperación del tiempo dedicado a la referida ausencia”.

Lo más parecido a esta situación que podemos encontrar de “devolver” la ornada laboral desde casa retribuida sería la de la Administración Pública, que tiene una “bolsa de horas”, en las que las ausencias se van supliendo con anterioridad a haberlas disfrutado con horas extra.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que la decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de los expertos del Comité Técnico, tras haberse tratado con los agentes sociales, que son “conscientes del enorme esfuerzo que hay que hacer”, y bajo el convencimiento de la necesidad de reducir la movilidad de los días laborales al nivel de la caída que se produce los fines de semana. En este sentido, ha indicado que la idea del Gobierno es anticipar las jornadas festivas de la Semana Santa para cerrar las actividades económicas de servicios no esenciales para rebajar de manera “significativa” la movilidad y recortar en mayor medida el contagio y las infecciones y con el fin también de reducir el número de hospitalizados y “aliviar” las UCIs.