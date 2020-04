Varios países de la UE, incluido España, proponen que las aerolíneas no devuelvan el dinero de vuelos cancelados por el Covid-19

Las aerolíneas atraviesan por una situación crítica. La suspensión de vuelos por el coronarivus está dejando en los huesos sus finanzas, sometidas a fuertes gastos sin ningún ingreso. Al otro lado del sector, decenas de miles de pasajeros se han quedado sin poder volar y muchos de ellos, de momento, sin el reembolso del dinero del billete a que tienen derecho según la legislación europea. Y puede que, durante una temporada, no reciban ni un céntimo para ayudar a soportar las delicadas finanzas del sector. Un grupo de países de la UE, entre los que está España, ha propuesto a la Comisión Europea que, temporalmente, las aerolíneas puedan sustituir esos reembolsos por cupones canjeables por vuelos en otras fechas.

Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Grecia, Francia, Irlanda Letonia, Malta, Países Bajos y Portugal enviaron ayer al Gobierno comunitario una carta en la que abogan por un cambio temporal que dé solución a los problemas de liquidez que sufren las aerolíneas por tener en tierra todos sus aviones, al tiempo que, aseguran, se protege la competitividad del sector y se mantiene un nivel “adecuado” y “armonizado” de la protección de los consumidores. Las reglas comunes establecen que las aerolíneas deben devolver con dinero el precio del billete en caso de cancelación de un vuelo o bien a recolocar al pasajero en una ruta alternativa, unas condiciones que, en la crisis, actual “colocan a las aerolíneas en una situación difícil, en un momento en el que afrontan un problema serio de liquidez”. Por este motivo, estos países han solicitado una respuesta “urgente” que permita a las compañías aéreas resolver las devoluciones mediante cupones canjeables más adelante.

“Vouchers” temporales

Aunque España no aparece como uno de los países firmantes del documento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció a última hora de la noche que, en la reunión de ministros del ramo mantenida ayer, José Luis Ábalos también había propuesto sustituir las devoluciones por “vouchers” canjeables en un determinado periodo de tiempo, pasado el cual, las aerolíneas deberían reembolsar al pasajero el importe íntegro del billete original. Además, para garantizar los derechos de los pasajeros ante la eventual insolvencia de las compañías aéreas, el ministro expuso la necesidad de articular un “fondo de garantía europeo que garantizara los mismos derechos a todos los pasajeros de la Unión”.

El cambio de las devoluciones por cupones ha sido solicitado por las aerolíneas de forma reiterada por las aerolíneas en las últimas semanas. La principal patronal de las que operan en España, ATA, ha advertido incluso de que, si tienen que devolver todos los billetes, quebrarán. Buena parte de las reservas que tienen ahora mismo las aerolíneas procede de estas ventas, por lo que su caja se quedaría casi vacía. Pese a que muchos pasajeros no han recibido todavía el dinero, las compañías aseguran que están procediendo a las devoluciones y que, si no lo hacen en el plazo de una semana que marca la legislación, es porque no tienen capacidad para hacerlo ante la avalancha de peticiones recibida en las últimas semanas.