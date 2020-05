El Gobierno dice ahora que las rebajas no se han prohibido en las zonas en fase 1

El proceso de desescalada sigue dando pie a confusión y disfunciones entre los distintos ministerios que conforman el Gobierno. Ayer, el comercio se levantó en armas por la decisión del Ejecutivo de prohibir la rebajas en aquellos territorios que han pasado a la Fase 1 de la desescalada. Pero ahora resulta que, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, todo el sector interpretó de forma errónea la orden publicada el sábado en el BOE que recogía las condiciones para acceder a esta fase de la desescalada y las rebajas no se habrían prohibido.

En una disposición que había pasado desapercibido casi al final de la orden, y bajo el epígrafe “Restricción a las acciones comerciales con resultado de aglomeraciones", se establece que “los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones”. La restricción, no obstante, “no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web”.

La patronal del textil Acotex aseguró a última hora de la tarde de ayer que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, les ha indicado que han remitido una consulta al Ministerio de Sanidad sobre el asunto, pero “no hay que interpretar lo establecido en la mencionada disposición adicional segunda en el sentido de que lo que se restringe y por tanto se prohíbe son las rebajas o promociones en sí mismas”. Ello requeriría, según Industria, una modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la misma no se ha producido, si no que se trata de una medida que tiene como finalidad evitar las posibles aglomeraciones provocadas por acciones comerciales. Por tanto, hay que interpretar dicha norma en el sentido de que lo que se prohíbe son las aglomeraciones y no la posibilidad de hacer rebajas y promociones en establecimientos físicos.

Como el resto del comercio, el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, declaró a Efe que es fundamental que se dé libertad al comercio para hacer las promociones que crea oportunas ante una situación de dos meses sin vender, con los comercios cerrados y poder así dar salida al stock. En caso contrario, dijo Zamácola, “es muy probable que muchos de los comercios no puedan volver a abrir sus puertas y tengan que cerrarlas definitivamente”.