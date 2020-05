El Gobierno rectifica otra vez y ahora sí permite las rebajas en las fases 1 y 2 de la desescalada

Las rebajas durante la desescalada del estado de alarma se fueron, volvieron, se volvieron a ir y, finalmente, han vuelto parece que para quedarse. El Gobierno ha cambiado de criterio por tercera vez en apenas una semana y permitirá que se realicen en tiendas físicas tanto en las zonas que han pasado ya a la fase 2 -Formentera, La Graciosa, El Hierro y La Gomera- así como las que están en fase 1.

La orden publicada a última hora de la tarde de ayer en el BOE para la flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia la llamada “nueva normalidad” introduce una disposición adicional que enmienda la decisión previa del Ejecutivo de prohibir las rebajas. El nuevo texto autoriza las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los establecimientos comerciales y las condiciona a que estén “acompañadas de medidas destinadas a asegurar que no se generen aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la distancia de seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo, o que comprometan el resto de medidas establecidas en esta orden, debiendo adoptar las medidas adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas acciones comerciales o de promoción si resultara necesario”.

De esta manera, el Gobierno rectifica por tercera vez su criterio sobre la cuestión en apenas una semanas. En la orden en la que se establecían las condiciones de operación del comercio en la fase 1 se prohibían las rebajas en tiendas físicas con el argumento que podría dar lugar a aglomeraciones y acentuar así el riesgo de contagio del coronarivus. En concreto, la orden aseguraba que “los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones”. No obstante, el Ejecutivo sí permitía este tipo de acciones en el comercio online. Sin embargo, ante las protestas del sector, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aseguró a la patronal textil Acotex que la orden no debía interpretarse como una prohibición sino que se trataba de una medida que tenía como finalidad evitar las posibles aglomeraciones provocadas por acciones comerciales. Por tanto, añadía este ministerio, había que interpretar dicha norma en el sentido de que lo que se prohíbe son las aglomeraciones y no la posibilidad de hacer rebajas y promociones en establecimientos físicos.

Pero el miércoles, el ministro de Sanidad, en contra de lo argumentado por Comercio, aseguró de forma tajante que la orden no debaja lugar a dudas y que las rebajas estaban prohibidas. “Hay que evitar las aglomeraciones. En este sentido, y puesto que las rebajas son un reclamo que puede facilitar las aglomeraciones, no están permitidas”, aseguró Illa.