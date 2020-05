Las rebajas han provocado el enésimo error de comunicación y coordinación del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus. En menos de 24 horas, han pasado de estar prohibidas en aquellas zonas que accedieron el lunes a la Fase 1 de la desescalada, a estar después permitidas y a volver finalmente a estar prohibidas, según ha anunciado de forma tajante a última hora de la tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa para presentar los datos sobre inmunidad frente el COVID-19. “Hay que evitar las aglomeraciones. En este sentido, y puesto que las rebajas son un reclamo que puede facilitar las aglomeraciones, no están permitidas”, ha sentenciado al titular de Sanidad.

Con sus palabras, Illa ha enmendado la plana al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que a última hora de la tarde de ayer había corregido, a su vez, la interpretación que todo el sector había hecho de la orden publicada el pasado sábado en el BOE para fijar los criterios de actuación durante la Fase 1 de la desescalada. En una disposición que había pasado desapercibida y que figura casi al final de la orden, y bajo el epígrafe “Restricción a las acciones comerciales con resultado de aglomeraciones", se establece que “los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones”. La restricción, no obstante, “no afectará a las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de la página web”.

Ante las dudas de parte del comercio al respecto de si esta disposición suponía la prohibición de llevar a cabo promociones y rebajas, la patronal del textil Acotex aseguró a última hora de la tarde de ayer que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo les había indicado que había remitido una consulta al Ministerio de Sanidad sobre el asunto, pero que “no hay que interpretar lo establecido en la mencionada disposición adicional segunda en el sentido de que lo que se restringe y por tanto se prohíbe son las rebajas o promociones en sí mismas”. Ello requeriría, según Industria, una modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la misma no se ha producido, si no que se trata de una medida que tiene como finalidad evitar las posibles aglomeraciones provocadas por acciones comerciales. Por tanto, hay que interpretar dicha norma en el sentido de que lo que se prohíbe son las aglomeraciones y no la posibilidad de hacer rebajas y promociones en establecimientos físicos, aseguraba Industria. Una interpretación que ha tumbado Illa.