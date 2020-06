¿Hay que fiarse de los comentarios al comprar online?

Al comprar en una tienda física todos los sentidos entran en juego. La decisión final cuenta con la aprobación de la vista, el tacto, el oído e incluso el olfato y el gusto, en función del producto que estemos buscando. Sin embargo, al navegar en las plataformas de comercio online los cinco sentidos se reducen a uno solo: la vista. La facilidad y rapidez son las grandes ventajas de las compras online, mientras que tener que tomar una decisión en base a unas simples fotografías es su gran inconveniente. Para inclinar la balanza hacia el sí de los compradores, las plataformas de ecommerce cuentan con un apartado de comentarios que resulta crucial para el éxito o el fracaso de un producto, o incluso de un negocio. Pero, ¿en qué porcentaje de las ventas influyen los comentarios? y ¿hasta qué punto son de fiar? La red social de compras online Chollometro lo aclara.

¿Qué productos tienen más posibilidades de ser comprados?

La importancia del “feedback” es fundamental para el comercio electrónico, ya que este sector mueve en España 25.000 millones de euros al año y crece en torno a un 20% anual. En concreto, un único comentario puede marcar la diferencia. Según Chollometro, un producto que tiene una sola review tiene un 65% más de probabilidades de ser adquirido que uno sin ningún comentario. De hecho, casi un tercio de los usuarios evitan comprar productos que no han recibido ningún comentario positivo, según datos internos de la red social. Además, las críticas positivas aumentan las ventas en un 20% en aquellos comercios con experiencias de compras bien implementadas.Los gigantes del eCommerces como Amazon, Ebay, Aliexpress o PcComponentes son los que aúnan los comentarios más relevantes y populares, lo que hace que el 40% de los usuarios siempre o casi siempre busca los productos directamente en gigantes como estos, aunque luego los adquiera en otro comercio, en comparación con un pequeño 10% que nunca lo hace.

Cómo identificar los comentarios falsos

Lo primero en lo que debe fijarse el comprador es en las estrellas que otorgan otros usuarios al producto. “Si un producto es bueno, lo habitual son muchas opiniones de 5 estrellas y progresivamente menos de las demás, siendo las de 1 o 2 estrellas las que menos debe haber”, explica David Gutiérrez, director de comunicación en Chollometro. Una señal que puede hacer saltar las alarmas sobre un producto es que cuente con muchas puntuaciones de 5 estrellas y con más reviews de 1 y 2 estrellas, que de 3 y 4. En estos casos es recomendable revisar el perfil de los usuarios que dejaron las puntuaciones más elevadas, “ya que probablemente no tengan foto de perfil o solo otorgue puntuaciones de 5 estrellas”.

Otra forma de hacer un filtro rápido es solo tener en cuenta los comentarios que cuenten con el sello de “Compra Verificada”, si es que la plataforma cuenta con ellos, ya que quien dejó las opiniones que no tengan esta etiqueta no ha comprado el producto. No obstante, los compradores españoles pueden estar tranquilos, ya que España es uno de los países de la Unión Europea con las puntuaciones más ajustadas, según ReviewMeta.

¿Confiamos en las opiniones online?

Pese a este mensaje de tranquilidad, el escepticismo cada vez es mayor y los compradores indagan y revisan más comentarios para evitar devoluciones o estafas. Chollometro señala que un 68% de los usuarios cuestiona de forma regular la veracidad de las opiniones en Internet. De hecho, los compradores más jóvenes son los que tienden a fiarse menos de las puntuaciones: los usuarios de entre 18 y 34 años necesitan de media al menos 13 comentarios para confiar en un producto, mientras que la media baja en los usuarios de mayor edad. La antigüedad de las reviews también es un factor a tener en cuenta. Cuanto más recientes, mejor. Hasta un 59% de usuarios consideran importantes las reviews que no tuvieran más de un mes, mientras que la otra mitad (48%) confían más en aquellas que no tienen más de dos semanas. En este sentido, el 80% de los consumidores online ha utilizado Chollometro en el último año para tomar una decisión de compra y la plataforma cuenta con su propio canal de Youtube en el que analizan diversos productos populares.