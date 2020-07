ING se une a Bizum: ¿cómo funciona?

La palabra “Bizum” sale a relucir en cualquier encuentro familiar o entre amigos en los que haya dinero de por medio. Esta herramienta ha conseguido resolver buena parte de las disputas que surgían al dividir, por ejemplo, la cuenta de una cena. Su mecanismo es similar al de una transferencia, pero tan solo es necesario contar con el número de teléfono del destinatario. El dinero sale de un cuenta y llega a otra de forma inmediata, sin esperas y sin ningún tipo de comisión entre bancos. Ya son muchos los bancos que cuentan con este servicio de pagos gratuitos. Una reciente incorporación ha sido la de ING, que desde finales del mes de julio se suma a Bizum y deja en un segundo plano a Twyp. Este servicio propio se puede utilizar tanto por los clientes de ING como por no clientes e incluye entre sus funcionalidades el envío instantáneo de dinero, explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). No obstante, para los no clientes, la aplicación funciona como un monedero electrónico (hay que recargar dinero previamente, usando una tarjeta de crédito o débito de cualquier banco), lo cual es un proceso más engorroso que el aplicado por Bizum.

¿Cómo funciona Bizum?

Bizum es una iniciativa impulsada en 2016 por la mayoría de los bancos españoles y es la plataforma de pagos más extendida. Se trata de un servicio integrado en la banca por Internet y las aplicaciones de banca móvil de cada entidad participante. Para activar este servicio, solo hay que buscar la palabra “Bizum” en la web o app de su banco y activarlo. Solo se puede vincular una cuenta por número de móvil, pero si quiere cambiar el banco que tiene asociado solo tendrá que darse de baja y volver a activarlo en otra entidad. Esto hace que una misma persona no puede tener Bizum en dos bancos distintos y, por lo tanto, no pueda enviarse dinero a sí misma mediante este sistema de pagos.

Esta herramienta permite enviar y solicitar dinero a cualquier número de teléfono de su agenda. En ambos casos es necesario seleccionar el contacto, introducir la cantidad, poner un concepto y enviar el Bizum. Si se trata de un pago, el dinero se descontará automáticamente de su cuenta y llegará de forma inmediata al receptor. Si hablamos de una solicitud de dinero, su funcionamiento es el siguiente: Bizum envía una solicitud al receptor a la que podrá contestar en siete días. Si la acepta, recibirá el dinero que le pedía y si la rechaza no le llegará, explica el comparador online Helpmycash.

¿Cuánto dinero permite enviar?

Bizum permite enviar entre 0,50 euros y 1.000 euros por operación entre particulares, tanto a través del teléfono móvil como del servicio de banca online. No obstante, varios bancos limitan el importe máximo a 500 euros. Helpmycash señala que existen otros límites a tener en cuenta. Por un lado, un cliente puede recibir hasta 2.000 euros en un día. Por otro lado, el número máximo de operaciones que puede emitir un usuario es de 150 al mes y el número máximo de operaciones recibidas, también de 150. También hay que tener en cuenta que en un envío múltiple solo se pueden adjuntar hasta un máximo de 30 personas.

¿Qué puedo pagar con él?

Además de enviar y recibir dinero entre conocidos, también puede contribuir a las causas, ONG’s y asociaciones que estén vinculadas a Bizum.

Permite pagar compras por Internet en determinadas tiendas. Para hacer uso de este método de pago es necesario: crear la Clave Bizum en la aplicación de su banco; seleccionar Bizum como método de pago en el momento de la compra; introducir su número de teléfono y una clave Bizum y validar la compra al introducir el código que le indica su banco. Algunas empresas que lo incluyen entre sus formas de pago son: Iberdrola, Decathlon, Yelmo Cines, Alsa, Mediamarkt, Energy Sistem, Destinia o Destinia, Logitravel.

Próximamente Bizum también tiene previsto la opción de compra en comercios físicos. De esta manera no será necesario llevar encima tarjeta ni efectivo, sino que se podrá pagar con el móvil de forma rápida y segura.

¿Qué bancos tienen Bizum?

Bizum está disponible en las aplicaciones móviles de 25 bancos, según recoge Helpmycash:

CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Bankia, Kutxabank, Caja Rural, Unicaja Banco, iberCaja, Cajamar, Abanca, Bankinter, Liberbank, Laboral Kutxa, Evo Banco, Eurocaja Rural, Caja de Ingenieros, Banco Mediolanum, Caja Almendralejo, Arquia Banca, Cajasur, Deutsche Bank, Imagin, Openbank, Bankoa y próximamente en ING.

ImaginBank y BBVA también han introducido Bizum en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Messenger, Telegram o Hangouts.

Principales diferencias entre una transferencia y un Bizum

Las transferencias tardan un día hábil en llegar al receptor, mientras que Bizum tarda unos segundos. Es cierto que se pueden enviar transferencias inmediatas, pero esto suele suponer el pago de comisiones. En este sentido, los envíos de dinero con Bizum son totalmente gratuitos, mientras que no todas las cuentas corrientes permiten hacer transferencias ordinarias gratis, menos aún las inmediatas, señala Helpmycash. Su gran ventaja es que para enviar dinero no es necesario saber el código IBAN de ninguna cuenta, tan solo hay que conocer el número de teléfono del receptor.