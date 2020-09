Cómo solicitar cita previa para gestionar pensiones y otras prestaciones en la Seguridad Social

Los trámites telemáticos se han impuesto durante el estado de alarma y la nueva normalidad. No obstante, no siempre se adaptan a los recursos y conocimientos de toda la población, y en otras ocasiones simplemente generan más complicaciones que facilidades. Si no puede resolver sus dudas por vía telefónica u online y necesita acudir presencialmente a una oficina de la Seguridad Social para gestionar su pensión u otras prestaciones, de esta forma podrá solicitar cita previa. Hay dos vías: a través de internet desde la web de la Seguridad Social y la Sede Electrónica y por teléfono en el 901 10 65 70, con horario ininterrumpido de 00:00 a 24:00 horas, de lunes a domingo.

Si decide pedir cita por internet, estos son los pasos a seguir. Lo primero que debe hacer es meterse en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. En el apartado “Destacados” podrá seleccionar “Cita previa para prestaciones y otras gestiones”. También puede acceder directamente desde este enlace. En él, podrá elegir entre cita previa para pensiones y otras prestaciones del INSS o trámites con el Instituto Social de la Marina. Además, permite consultar o anular la cita. A continuación, deberá elegir entre acceder con su certificado electrónico, usuario+contraseña o sin certificado. La opción de acceder con C@lave o vía SMS no está disponible.

Para solicitar la cita sin certificado digital primero deberá rellenar los datos identificativos con nombre y apellidos; DNI, NIE o pasaporte y número de teléfono móvil (dirección de correo electrónico opcional). El siguiente paso es elegir si quiere la cita disponible en una oficina del código postal que seleccione, la primera cita disponible en su provincia o si prefiere elegir por usted mismo el centro, el día y la hora de la cita. Una vez elegido tendrá que responder a una sencilla pregunta de seguridad y, a continuación deberá seleccionar el trámite que quiere realizar entre los siguientes:

-Solicitud de pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares)

-Solicitud de otras prestaciones (Nacimiento y cuidado de menor, con o sin asistencia sanitaria, incapacidad temporal, prestaciones familiares, riesgos embarazo y lactancia)

-Solicitud del Ingreso Mínimo Vital (Nueva prestación de ingreso mínimo vital)

-Solicitud de certificado digital o certificado Cl@ve Permanente

-Atención telefónica inmediata. Con este servicio se llamará telefónicamente al ciudadano a la hora elegida en la cita, no acudirá a la oficina.

Una vez elegido el motivo de la cita, el sistema le ofrecerá las citas disponibles en función de las opciones seleccionadas anteriormente. Cuando seleccione el centro, el día y la hora entre las opciones ofrecidas, el sistema le dará un número de confirmación de cita que deberá conservar para cualquier modificación o anulación posterior, así como los detalles de la cita elegida. También podrá descargar los datos en formato pdf e incluso anular esta cita. Si ha rellenado su correo electrónico, le llegará un email con todos los detalles. Si opta por solicitar cita de manera telefónica los datos que necesitará serán similares.

Otras formas de resolver sus dudas

Conseguir cita a corto plazo puede ser misión imposible. La Seguridad Social recuerda que “con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria, habrá límite de aforo y un mayor tiempo previsto de atención para cada visita. Además, en un principio han abierto únicamente los CAISS (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) que cuentan con las condiciones apropiadas para garantizar la salud de todos los implicados”.

Por ello, aconseja realizar los trámites a través de la Sede Electrónica o del portal Tu Seguridad Social. Si su solicitud tiene que ver con el Ingreso Mínimo Vital puede solicitarlo por estas dos vías sin certificado digital. De hecho, al llegar a la oficina cabe la posibilidad de que no le atiendan y le aconsejen llamar al teléfono de atención o hacer cualquier trámite de forma online.

Si quiere hacer una consulta pero no consigue cita previa en un breve periodo de tiempo o prefiere no acudir a las oficinas, estas son otras vías para resolverlas, o al menos intentarlo: ISSA, el nuevo asistente virtual disponible en la web y la Sede Electrónica; el buzón de consultas desde el que podrá remitirlas directamente al INSS que responderá a la mayor brevedad posible; el teléfono de atención ciudadana 901 16 65 65, operativo de lunes a viernes en horario de 9.00 a 20.00 horas.