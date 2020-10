Vía libre al rescate de Air Europa

El rescate de Air Europa ha dado un paso de gigante en los últimos días. Hace un par de semanas, como informó LA RAZÓN en su edición del pasado 12 de octubre, la inyección de 400 millones de euros (201 millones a través de un préstamo participativo y otros 199 mediante otro crédito) por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas del Gobierno estaba atascada por culpa del plan de viabilidad que la aerolínea había presentado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), encargada de gestionar la ayuda. Sin embargo, según aseguran fuentes próximas a la compañía, ese escollo está muy próximo a solucionarse. Según explican los consultados, la cuestión del plan estará “encarrilada antes de que termine el mes”.

Para hacerse acreedora de la ayuda, cualquier compañía que acuda al fondo debe presentar, entre otros requisitos, un plan de viabilidad para superar su situación de crisis. En el mismo, deben describir la utilización proyectada del apoyo público solicitado con cargo al fondo, así como unos objetivos medibles de previsiones de negocio y la situación patrimonial y financiera de la compañía. En un primer momento, Air Europa presentó una previsiones de recuperación de la actividad y del tráfico aéreo que no convencieron a la Sepi, preocupada porque el dinero sea reintegrado en las arcas públicas en unos plazos realistas y con seguridad. Tanto es así, que la sociedad pública decidió contratar con carácter de urgencia los servicios de la consultora PwC para estudiar los planes presentados por la compañía. Ahora, detallan las fuentes, ambas partes han acercado posturas hasta el punto de que se considera que este escollo, que constituye el nudo gordiano del rescate, está a un paso de quedar resuelto.

Siguientes pasos

Una vez que esta cuestión quede resuelta, la solicitud de Air Europa tendrá que ser supervisada por el consejo gestor del fondo, en el que participan los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Transición Ecológica. Si recibe el visto bueno, será elevada entonces al Consejo de Ministros. Pero su periplo administrativo no concluirá aquí. Dado que la cantidad solicitada por Air Europa supera los 250 millones de euros, la ayuda debe también recibir el visto bueno de la Comisión Europea. En principio, el Gobierno no tiene un plazo establecido para decidir sobre el expediente. Bruselas, sin embargo, sí tiene hasta finales de junio del año próximo para aprobar o denegar la solicitud. No obstante, fuentes conocedoras del proceso aseguran que, dada la necesidad perentoria de Air Europa de los fondos para continuar con su actividad, lo lógico es que el Ejecutivo resuelva con rapidez la solicitud. En el caso de Bruselas, añaden que también está resolviendo los expedientes en plazos relativamente cortos por la misma cuestión de urgencia.

Para la aerolínea del grupo Globalia, es perentorio recibir el dinero del rescate, como se han encargado de poner de manifiesto sus directivos en cada aparición pública que han hecho. En la última, en unas jornadas organizadas por Bankinter, el director general de Transformación de Globalia, José Carlos Díaz Lacaci solicitó que la ayuda les llegue cuanto antes para poder sobrevivir a la falta de liquidez que les ha ocasionado el coronavirus. “Señores del Gobierno y las instituciones, necesitamos el dinero ya, necesitamos las ayudas que se han pedido”, advirtió.

El rescate de Air Europa es básico para culminar la gran operación de concentración en el sector aéreo español, su adquisición por parte de Iberia. El plazo para acometerla es lo que resta de año. Luis Gallego, ahora consejero delegado de IAG, aseguró siendo todavía presidente de Iberia que no estaban dispuestos a que la operación de Air Europa se eternizase y que su intención es que se resuelva en lo que queda de año para bien o para mal. Aunque en noviembre pasado se pactó un precio de 1.000 millones de euros, ambas partes están renegociando el acuerdo por completo, incluido el precio. Iberia considera que la delicada situación financiera de Air Europa que ha puesto de manifiesto su petición de ayuda no justifica tal precio. Iberia está ahora dispuesta a llegar a unos 500 millones de euros para adquirir a su gran competidora nacional.