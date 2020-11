Claves para que las pymes sobrevivan al Black Friday y la Navidad

Las grandes empresas del “retail” se comen las ventas de los negocios locales, que luchan cada día por atraer a los clientes a pesar de no disponer de la infraestructura ni de la logística necesaria para hacer frente a los gigantes de la distribución. La batalla es incluso más dura si la situación sanitaria hace que los consumidores prefieran realizar sus compras por internet. Además, la capacidad que tienen las grandes superficies para ofrecer descuentos durante el “Black Friday”, el “Cyber Monday” y la Navidad también ahoga a las pymes.

No obstante, dos de cada tres españoles afirma que durante estas fiestas va a realizar sus compras en pequeños comercios, según un estudio elaborado por Vistaprint, un proveedor de productos y servicios de marketing para pequeñas empresas. El motivo principal no es otro que la importancia del comercio de proximidad para la comunidad local, un hecho muy valorado durante la pandemia para tres de cada cinco encuestados. Esto no quita que los consumidores presenten una serie de exigencias para los pequeños establecimientos, como garantizar todas las medidas de higiene y aforo para una compra segura.

La clave de la campaña de Navidad de este año para los negocios locales es ofrecer a sus clientes todo lo necesario para que se sientan seguros. A las medidas higiénicas como son el uso obligatorio de mascarilla y el lavado frecuente de manos, tiene que sumarse la instalación de un punto de desinfección en la entrada del establecimiento y la utilización de cartelería para mostrar las recomendaciones de seguridad.

Consejos para el negocio local en Navidad

La recomendación para los pequeños comercios es que “no pierdan la ilusión, porque el consumidor está ahí para ellos y está queriendo comprar y ayudarlos y apoyarlos”, explica Myriam Fernández de Penaranda, portavoz de Vistaprint España. Este proveedor de servicios de marketing para pymes también ha preparado cinco consejos para los negocios locales en Navidad: