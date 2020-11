El euribor sufre su mayor caída en años y ahorrará 165 euros de media a los hipotecados

Mes tras mes, el euribor sigue perforando mínimos sin encontrar su suelo. El indicador al que están referenciados la mayoría de los préstamos hipotecarios en España cerrará noviembre con un nuevo mínimo histórico -0,48%, el cuarto consecutivo. Su valor será más bajo que el registrado hace un año (-0,272%) y que hace un semestre (-0,081%). Se trata de la mayor caída de los últimos años tanto en términos anuales como en semestrales y permitirá disfrutar a los que tengan revisión de su hipoteca variable próximamente de una importante rebaja en sus cuotas. En concreto, se ahorrarán de media unos 165 euros al año, según los cálculos de HelpMyCash.

Un cliente que tenga una hipoteca variable de revisión anual de 150.000 euros, a devolver a 25 años y con un interés de euribor más 1%, verá reducidas sus cuotas en 13,72 euros al mes, por lo que se ahorraría unos 164,64 euros en conjunto respecto al año anterior. Más grande, sin embargo, será el ahorro de los que tengan un préstamo con revisión semestral. En ese caso, y partiendo de la misma cantidad y tipo de interés que en el ejemplo anual, el ahorro mensual en las cuotas será de 26,52 euros, lo que le proporcionará un ahorro total en el semestre de 159,12 euros.

En negativo muchos años

El euribor se adentró en terreno negativo hace cuatro años y, por lo que parece, permanecerá en él una larga temporada. Tan larga, que se podría prolongar incluso hasta la próxima década. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortazar, aseguró hace unas semanas que la “nueva normalidad” para la banca implica un euribor en terreno negativo durante una larga temporada que puede prolongarse al menos hasta 2031. “Lo que veíamos que era una irracionalidad hay que tomarlo como un dato estructural”, aseguró Gortazar en el XI Encuentro Bancario organizado por KPMG y “Expansión”. Sin ir tan lejos, el Departamento de Análisis de Bankinter calcula que el indicador cotizará dentro de un año entre el -0,15% y el -0,05%, un terreno en todo caso favorable para aquellos que tengan hipotecas a tipo variable.

La banca, sin embargo, está dando la batalla para combatir esta espiral de intereses negativos con las hipotecas a tipo fijo. Tradicionalmente, este producto no podía competir con las hipotecas variables por ofrecer seguridad a cambio de ser mucho más caro. Pero ahora, las entidades han empezado a lanzar hipotecas fijas con tipos muy atractivos para atraer clientes y asegurarse esos ingresos que les está robando la entrada del euribor en terreno negativo. Y la estrategia les está funcionado. El pasado mes de junio, el 49,4% de los créditos hipotecarios que se firmaron fueron fijos, porcentaje que apenas alcanzaba el 10% en 2015, justo antes de que el euribor entrase en terreno negativo.

Hipotecas con interés negativo

La otra gran derivada de la entrada del euribor en terreno negativo es qué pasa con aquellas hipotecas que arrojan ya intereses negativos tras la suma del diferencial y este indicador. Las hipotecas firmadas cuando el euribor estaba más alto, entre los años 2007 y 2009, tienen un diferencial medio de en torno al 0,35%, así que las revisadas con el euribor de los últimos meses pueden tener ya un tipo inferior al 0%. Eso, sin embargo, no implica que la banca vaya a devolver dinero a los clientes. Como explican desde HelpMyCash, la mayoría de los bancos optan por aplicar un interés del 0% cuando se da esa circunstancia. La justificación de la banca es que un contrato de préstamo no puede tener, por naturaleza, un interés negativo, pues eso forzaría a las entidades a pagar intereses a los clientes. Ahora bien, según el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, los bancos sí tendrían que aplicar esos tipos negativos (y pagar al cliente) si no hay restricciones legales que lo impidan. La ley española solo prohíbe la aplicación de intereses hipotecarios por debajo del 0% desde junio de 2019, así que los que firmaron su contrato antes de esa fecha sí podrían reclamar que se les aplique un interés negativo. Eso sí, dado que la cantidad que podría cobrarse sería muy baja, habría que valorar si merecería la pena litigar por poco dinero.