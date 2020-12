El chavismo ha arruinado a Venezuela. Desde 2013, la renta per cápita del país se ha desmoronado un 75% y está en los niveles de la década de los 40 del siglo pasado. Sí, acaba de leer correctamente: el nivel de vida en Venezuela ha retrocedido 80 años desde que Maduro tomó el poder. Y acaso piense que la renta per cápita no es un indicador demasiado fiable de los estándares de vida de una sociedad, pero los indicadores cualitativos son igual de desastrosos. El 96% de la población venezolana vive en la pobreza (ingresan menos del doble de lo necesario para consumir 2.200 calorías diarias) y el 80% lo hace en la pobreza extrema (no ingresan lo suficiente como para consumir 2.200 calorías diarias). El 93% de los hogares no cuenta con una provisión regular de alimentos y el 53% ha dejado de efectuar alguna comida diaria por falta de comida. El 30% de los menores de cinco años padece de desnutrición crónica (un porcentaje que supera al de otros países Hispanoamericanos y que se halla al nivel de las zonas más misérrimas de África) y el 90% de los hogares padece interrupciones en el suministro eléctrico. Además, no piensen que este profundísimo empobrecimiento del país ha ido de la mano de, al menos, una mejoría de la igualdad. No. Durante los últimos años, la desigualdad se ha disparado hasta un índice de Gini de 0,51 (aunque algunas estimaciones la ubican en 0,7), lo que supone que la renta está más desigualmente distribuida que en Congo, Zimbabue, Haití o Colombia.

En suma, el país está devastado y la escasez absoluta se reparte entre pobres y pobres extremos. Pese a ello, el chavismo ha vuelto a ganar las elecciones porque Venezuela ya ha devenido en una dictadura camuflada de democracia tras los golpes que ha dado Maduro desde que la oposición ganó dos tercios de la asamblea legislativa. Mas lo sorprendente no es que quienes controlan el aparato estatal consigan enrocarse en el poder pasando por encima de las masas. No, lo sorprendente es que ese régimen autocrático y generador de miseria todavía encuentre apoyos en España. ¿Cuáles? Por un lado, los de José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en el principal blanqueador internacional de la oligarquía chavista; por otro, los del partido del actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que siempre ha sentido debilidad por el populismo hispanoamericano y, muy en particular, por el venezolano. ¿Lo hacen por afinidad ideológica con la pobreza y la represión del chavismo o por algún interés personal o partidista que desconocemos? Sea como fuere, son cómplices.