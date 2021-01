4 claves para que pequeñas empresas y autónomos sobrevivan al 2021

Prorrogar los ERTE, exonerar las cuotas de la Seguridad Social a aquellos autónomos que sufren restricciones en su actividad o rebajar el IVA para incentivar el consumo son algunas de las medidas que siguen reclamando patronales y asociaciones de autónomos. Está claro que sin ayuda por parte del Gobierno las empresas españolas, en su mayoría pymes, no podrán hacer frente a la dureza de esta crisis. Pero hasta que esas medidas lleguen, a los pequeños negocios no les queda otra opción que adaptarse al nuevo entorno e implementar cambios que les permitan sobrevivir a esta crisis. GoDaddy, compañía que proporciona a emprendedores las herramientas para triunfar online, da 4 claves para que todas las pequeñas empresas y autónomos puedan continuar con su actividad y no se queden atrás.

Crear una web y tenerla actualizada

Durante la pandemia quedó demostrado que disponer de una web era la única manera de mantener abierta una empresa durante el cierre de las actividades no esenciales. Al comienzo de la crisis de la Covid-19, un 37% de las empresas todavía no tenían una página web, según la encuesta “Impacto del Covid-19 en las pequeñas empresas y autónomos españoles”. Ahora ese porcentaje se ha reducido, ya que si la pequeña empresa quiere asegurar su supervivencia debe estar presente en internet. Además de tener habilitada una web, es importante actualizarla de forma periódica con novedades y contenido para atraer a los clientes.

Canal de venta propio o marketplace

Según el INE, el año pasado más de 20,2 millones de personas realizaron operaciones de comercio electrónico. El comercio online ha crecido como la espuma desde el inicio de la pandemia y contar con una plataforma a través de la cual vender sus productos o servicios online es una herramienta básica para generar ingresos. En una reciente encuesta realizada por GoDaddy, se mostraba que solo 1 de cada 10 pequeños negocios ofrece actualmente sus productos a través de una plataforma de ventas online, algo que debería cambiar para que los autónomos puedan afrontar el cierre de sus establecimientos físicos y las limitaciones de aforo.

Posicionamiento en los buscadores

Es importante estar presente en internet, pero para llegar a los potenciales consumidores hace falta algo más. El posicionamiento SEO puede lograr este objetivo, aunque es una actividad poco practicada por los autónomos españoles según una encuesta de GoDaddy, en la que se averiguó que el 89% de los encuestados declaraba no utilizar estrategias de SEO. Para mejorar estas técnicas se debe contar con un contenido original, actualizar el contenido del blog a menudo, utilizar palabras clave o incluir enlaces que identifiquen el producto que se está vendiendo, entre otras cosas. De contar con poco tiempo, una buena alternativa es aumentar la inversión en estrategias SEM (campañas de anuncios de pago en buscadores).

Darse a conocer en redes sociales

Desde el inicio de la pandemia, la mayoría de los pequeños empresarios españoles quisieron apostar por nuevas herramientas tecnológicas para continuar en contacto con sus clientes, siendo WhatsApp la opción más utilizada (60%), seguido de las redes sociales (46%) y del email marketing en tercer lugar (31%), según los datos de GoDaddy. Las redes sociales son una vía muy efectiva para dar a conocer una empresa y crear una marca. Hacer directos en Instagram o Facebook, son estrategias muy efectivas para ponerle cara al negocio. Otra vía es el “selling”, que consiste en vincular las publicaciones de las redes sociales a una tienda online, aumentando así las ventas de un pequeño negocio.

