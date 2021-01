Las 5 mejores sillitas de paseo relación calidad-precio

Las semanas y meses previos a la llegada de un nuevo bebé son momentos para aprovisionarse de pañales, cuna, ropa, biberones y, por supuesto, la sillita. Heredar los artículos más costosos es la mejor forma de ahorrar, pero para aquellos padres que no tengan esa suerte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recopilado las mejores sillitas de paseo a buen precio. Entre las opciones más recomendables relación calidad-precio, OCU incluye dos sillitas para recién nacido y otras tres más ligeras para cuando el niño o niña empieza a caminar.

De los 32 modelos analizados, las tres sillas de paseo que destacan por su ligereza, su seguridad y su facilidad de plegado, además de por su bajo precio (menos de 150 euros), son:

Chicco Echo

Se vende desde 91 euros y pesa 8,4 kg (y hasta 22 kg del niño). OCU concluye que resulta cómoda para los niños, especialmente de dos o más años que no superen los 22 kg. Su respaldo se reclina bastante, más de 150˚, es maniobrable, con frenos de calidad, el arnés y el respaldo son sencillos de ajustar. Su inconveniente: debería usarse con funda en verano y saco cubrepiés en invierno con el fin de evitar manchas, porque la tapicería es difícil de limpiar.

Chicco Liteway 3

Se vende desde 119 euros y su peso es 8,5 kg (y hasta 22 kg del niño). Destaca por su sencillez de plegado y apertura. Además, es muy maniobrable, frena bien y resulta fácil de limpiar. Al igual que el modelo Chicco Echo, se reclina bastante y es de ajustes sencillos. Se puede usarse hasta que el niño alcanza los 22 kg.

Asalvo Trotter Plus

Esta es la más barata de todas. Se puede encontrar desde 69 euros y pesa apenas 7,3 kg. No obstante, solo aguanta hasta que el niño pesa 15kg. Se trata de una silla ligera de calidad media con resultados razonablemente buenos es los aspectos principales y con un precio muy ajustado. Sus principales inconvenientes son el tamaño y accesibilidad de la cesta portaobjetos y que la silla no es fácil de limpiar, conviene usar un saco cubrepiés en invierno y una funda en verano.

Quienes deseen aprovechar la estructura de la silla de paseo para montar además un capazo de bebé con el fin de transportarlo cómodamente durante sus primeros meses de vida, deberán gastar un poco más: al menos 300 euros. Estos son los mejores modelos y más baratos:

Britax Römer B-Agile M

Su precio con capazo es de 309 euros y su peso de 10,6 kg (y hasta 22 kg del niño). OCU concluye que es una sillita cómoda y sencilla a la hora de ajustar el arnés, el asiento, la capota o el reposapiés. Muy maniobrable, de apertura y plegado sencillos y con frenos de calidad. Su punto flaco es que la silla no resulta sencilla de limpiar.

Quinny Zap Flex Plus

El precio de este modelo es algo más elevado, se vende desde 369 euros, y pesa 9,9 kg (y hasta 15 kg del niño). El asiento de la silla es reversible, útil para llevar a menores de un año que ya no caben en el capazo; arnés fácilmente ajustable, lo mismo que el asiento o la capota; maniobrable, tiene frenos de calidad y resulta sencilla de limpiar. No obstante, la sillita no se reclina más de 104º.

¿Y de segunda mano?

Estos precios pueden ser algo elevados para familias con ingresos reducidos o que se hayan visto afectadas por la crisis actual. Muchos padres se habrán planteado adquirir estos artículos de segunda mano. ¿Es una buena opción? Desde luego que sí. No solo resultará más económico, sino también más sostenible. Además, si dispone de una sillita antigua pero le falta alguna pieza o accesorio, es probable que lo encuentre de segunda mano.

OCU recomienda buscar en Wallapop, eBay, Milanuncios o Vibbo. También en Amazon se pueden encontrar precios de segunda mano al buscar un producto. Algunos de estos productos incluso se entregan con su embalaje e instrucciones originales. La plataformas de segunda mano también le pueden interesar para vender su sillita anterior, porque ya no la necesita o para adquirir otra. Por ejemplo, si ya ha tenido un hijo pero ahora vienen gemelos.

Para los que no estén seguros de que estos artículos tengan la calidad suficiente, OCU recuerda que “los artículos de segunda mano cuentan con un periodo de garantía de 1 año si lo vende un profesional y 6 meses si lo vende un particular, por si hubiera vicios ocultos, es decir, defectos graves internos que en el momento de la compra no fueran perceptibles por el comprador”.

Consejos para comprar de segunda mano

Antes de aventurarse a comprar un carrito de segunda mano, OCU da algunos consejos para evitar pagar más de lo debido o hacerse con un artículo defectuoso:

1. Compare el precio del producto de segunda mano con el valor de uno nuevo para comprobar si el ahorro merece la pena.

2. Elija un vendedor cercano para poder comprobar en persona el buen estado de la silla y ahorrase los gastos de envío.

3. Abra y pliegue la silla, verifique los frenos y el arnés de seguridad y revise el desgaste de las ruedas.

4. Verifique que el producto incluya una guía de usuario o que la guía está accesible online en la web del fabricante.

5. Si la compra la va a hacer a distancia, haga todas las comunicaciones desde el chat de la aplicación para dejar constancia en caso de problemas.

6. Pregunte si el producto todavía está en garantía y, en ese caso, solicita el tique de compra.