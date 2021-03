España ha podido presumir durante años de haber sido uno de los principales destinos turísticos del mundo. Hasta 80 millones de turistas internacionales al año elegían nuestro país para sus vacaciones antes de la pandemia, pero el pasado mes de enero –el peor de las últimas décadas– apenas lo hicieron 434.362. Los hoteles están al 2% de su capacidad, una auténtica hecatombe, de la que el sector espera recuperarse. «Volverá a latir con fuerza», opina Antonio Catalán, fundador de AC Hoteles y ahora presidente de AC Hotels by Marriott, la marca creada tras el acuerdo de joint-venture alcanzado con el gigante americano del sector. Ha sido un año muy difícil, pero Catalán afirma que está en forma: «Tengo bajo mi responsabilidad a 4.000 personas. Todavía me lo paso bien, estoy a tope y quiero seguir al frente de la gestión de mis hoteles», dice el empresario, que está a punto de abrir tres nuevos establecimientos. Empezó con uno en su Navarra natal y ahora tiene 90.

¿Qué cree que pasará esta Semana Santa? ¿Debería haber un cierre total de las comunidades autónomas?

Sí, yo soy partidario de un cierre total en Semana Santa y de salvar el verano. Ahora debemos ser lo más herméticos posible. Hay que sacrificar a sangre y fuego la Semana Santa y ver cómo evoluciona la curva de contagios y cómo suben las cifras de vacunación. Es el único modo de llegar a un verano razonable. La gente ahora no es del todo consciente de que la pandemia no se ha acabado aún y que hay que tener muy presente todo lo que está pasando.

¿Es partidario de que se adopten medidas similares en todo el país o que cada comunidad tome sus propias decisiones?

Soy partidario de que todo el país vaya en la misma dirección y de forma coordinada y no que cada comunidad decida si cierra o no. Tiene que haber una visión mucho más global.

¿Debería tomar de nuevo el Gobierno el poder?

Las comunidades autónomas se deben poner de acuerdo. Si no lo hacen, el Gobierno tiene que tomar medidas, ordenar cierres y que en todas partes sea igual. No puede ir cada uno por libre. Si no, sucederá lo mismo que el verano pasado cuando se relajaron las medidas porque bajó la curva de contagios. En las playas, por ejemplo, se mantenían las distancias, etc. y después llegó la tercera ola. Por otra parte, es un escándalo lo que ocurre con las fiestas privadas. Como primera medida para frenar los contactos, cerraría a cal y canto los pisos turísticos. No puede ser que haya 400 fiestas ilegales los fines de semana en Madrid. Hay mucha gente joven que pasa por la UCI.

¿Puede recuperar España el turismo y volver a los 80 millones de visitantes que había antes de la COVID-19?

Para que el turismo se recupere tiene que estar todo el mundo vacunado, incluidos los que vienen de fuera. En Madrid, por ejemplo, el noventa por ciento de nuestros clientes son internacionales y de ahí la mitad son americanos, el país del mundo con más contagios y muertes. ¿Y qué pasa con los turistas alemanes e ingleses? Todos quieren ir a Mallorca, porque somos únicos como destino de sol y playa. Somos mejores que Turquía, Grecia, Italia y Francia. La gente quiere venir aquí, pero tiene que venir vacunada. Lo del pasaporte sanitario que ahora se está debatiendo en Bruselas me parece un tema muy interesante. Este es un año de transición, pero el turismo volverá. Hay algo fundamental, cuando yo era pequeño solo podían viajar los ricos, pero ahora lo puede hacer todo el mundo.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, habló de normalidad este verano, ¿cómo lo ve usted?

Para el sector hotelero, 2021 está siendo peor que 2020, cuando tuvimos un primer trimestre bueno. No creo que las cosas mejoren hasta 2022, salvo que todo se arreglase a partir del verano. Dependemos de que todo el mundo esté vacunado.

La ministra también ha señalado que el turismo ha sido el sector más tutelado por el Gobierno, el que más se ha beneficiado de los ERTE y los avales ICO...

El sector turístico se recuperaría totalmente si hubiera un ICO específico para todo el sector. Necesitamos más tiempo para recuperarnos, préstamos a más largo plazo, por ejemplo a diez años, con tres de carencia. Sería una medida más fácil para el Gobierno y que podría salvarnos.

¿Qué opina de las ayudas directas por valor de 11.000 millones de euros anunciadas por el Gobierno? La Asociación de Agencias de Viajes ya ha dicho que las considera insuficientes.

Las ayudas directas son muy complicadas por mucho que las defiendan los ministros. Yo abogo por conceder préstamos específicos para el sector en base a su facturación.

Los ERTE se agotarán en mayo, ¿qué pasará después?

Los ERTE no pueden desaparecer de golpe, tiene que haber un acompañamiento en el sector para que la gente pueda reponerse. Quitarlos de golpe y porrazo sería un disparate.

¿Cree por tanto que el Gobierno no hace sus deberes?

Creo que tiene que repartir bien las ayudas, por sectores, y ponernos en pista para salir adelante, como hace Alemania que ha ido a salvar a sus empresas. Yo soy positivo y de los que piensan que el turismo volverá con fuerza.

¿Qué le falta al sector turístico para ser más competitivo?

Un precio medio. La gente puede pagar más de lo que está pagando, pero nos hemos empeñado en que sean los touroperadores quienes marquen nuestros precios. Hay que sacar al turismo en España del «low cost», que es para países en vías de desarrollo. España tiene que poner en valor su seguridad jurídica, sanitaria, etc. No es lo mismo ponerse malo en Turquía o en el Caribe que en Mallorca. Tenemos capacidad de crecimiento con mayores precios. Por ejemplo, cuando la libra cayó como consecuencia del Brexit, los precios subieron para los ingleses un 24%, pero siguieron viniendo 18 millones de ellos. Tenemos que poner en valor nuestro país y vender más caro, a un precio razonable que nos permita tener hoteles en condiciones. Hay mucho recorrido.

¿Qué le parece lo que está sucediendo en Barcelona?

La gente está muy harta. Barcelona a partir de finales de los 80, inició una época gloriosa con Pascual Maragall como alcalde y Jordi Pujol en la Generalitat. Todos remaban en la misma dirección. Había un sentido de país. Ahora Barcelona ha pasado de ser la quinta ciudad del mundo en turismo a estar desbocada. Se viven momentos muy complicados, todo es un auténtico disparate, y los que hemos vivido allí estamos perplejos. No me cabe duda de que habrá un gobierno separatista, pero confío en que algún día los socialistas vuelvan a gobernar el Ayuntamiento de Barcelona. Al PSOE le iría mucho mejor sacando a su socio Podemos del Gobierno y que el PP le apoyase. Cuanto más Podemos, más VOX y menos PSOE y PP. Yo fui partidario de un Gobierno socialista con Ciudadanos, que ahora podría desaparecer. Habría que convocar elecciones.

Usted ha dicho que el pacto con Marriott fue un milagro.

Puedo decir que, en los destinos internacionales, el 85% de nuestros clientes llegan a través de las tarjetas de fidelización que Marriott tiene en el mundo, 140 millones. Somos su único socio en el mundo y nuestra unión le permite a la compañía ser más global. Nosotros, además, tenemos buenos precios y somos la marca que más beneficios aporta a Marriott. Nuestra relación está muy consolidada.