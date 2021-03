Pablo Iglesias, a la desesperada

De buena noticia económica cabe calificar la salida de Iglesias de la vicepresidencia segunda del Gobierno. La imagen exterior de España mejora con la caída del Ejecutivo de quien en Bruselas consideran una especie de último Varufakis griego venido a menos. Pero abandona no sin antes haber conseguido la oportuna financiación para el rescate de la empresa hispano-venezolana Plus Ultra, con cargo al Fondo de Solvencia gestionado por la SEPI. Y es que las empresas españolas tienen hasta el 31 de diciembre para acudir a los 10.000 millones de euros del referido fondo. Y casualidad que en los 8 meses de vida de éste apenas ha otorgado 648 millones en ayudas cuando tiene solicitudes pendientes de casi 2.000 millones, la mayoría de empresas turísticas y tradicionalmente solventes, tipo Hotusa, Room Mate, Abades, Halcón-Barceló, Glovalia-Avoris (recién atendida) y similares. Y cuando sólo se habían aprobado 3 rescates de empresas: Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra. Esta última envuelta y enmascarada en el ámbito «turístico» (sic).

Un claro botón de muestra del por qué el Gobierno sigue sin querer constituir una Comisión mixta independiente que analice la correcta asignación de los fondos europeos. Que evite las ayudas de carácter clientelar, o a empresas inviables o sin efectos de arrastre y modernización de la economía española. Porque Plus Ultra es una minicompañía en pérdidas desde hace años, ya antes de la pandemia; que opera con apenas 4 cuatrimotores antiguos supercontaminantes, pertenecientes al entramado internacional, familiar y empresarial chavista. Una financiación que ha sido denunciada por el propio sector aéreo como una ayuda política más que financiera, negando su «carácter estratégico». Una ayuda de 53 millones carente de toda racionalidad económica cuando miles de empresas españolas altamente evaluables, viables, y de gran valor añadido para nuestro aparato productivo se debaten entre la vida y la muerte, sin recursos posibles. Algo que esperamos sea denunciado formalmente por alguno de nuestros eurodiputados ante el Parlamento y la Comisión Europea, incluso ante el propio Tribunal de Justicia de la UE. Cuando ahora Iglesias, tras devolver un nuevo favor al entramado personal de Maduro, se descuelga en Madrid a la desesperada. Antes de terminar como un juguete roto más de Sánchez sabedor de que las encuestas sobre su partido y su propia persona le daban la peor de las valoraciones.

Javier Morillas es catedrático de Economía Aplicada. Universidad CEU San Pablo