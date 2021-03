Peluquerías y salones de belleza, en pie de guerra contra el Gobierno

Los empresarios del sector de la estética y la imagen ya no aguantan más y se han echado a la calle para protestar por los “reiterados incumplimientos” del Gobierno en general y del PSOE en particular, tras haberles dejado fuera del plan de ayudas directas y al no haber cumplido su promesa electoral de bajar el IVA en esta actividad, que consideran esencial.

En concreto, el sector de las peluquerías y del cuidado personal se ha manifestado en las calles de más de cien ciudades españolas para reclamar, tanto al Gobierno como al propio al PSOE, la recuperación del IVA reducido para que cumpla con los compromisos adquiridos cuando estaba en la oposición, cuando presentó y defendió en abril de 2018 una Proposición No de Ley (PNL) reclamando la bajada del IVA al tipo reducido del 10% al sector.

Estas protestas, organizadas por la ‘Alianza por la bajada del IVA, que engloba a la plataforma de imagen personal ‘Creer en Nosotros’ y con la participación de las patronales PPUE, Aneip, Anep-Impe, Fanae, Conepe, y las federaciones de imagen personal de Cataluña y el País Vasco, Fedcat y Eipef, se han llevado a cabo en un centenar de concentraciones y actos de protesta presenciales y telemáticos, también frente a la sede del partido socialista en la calle Ferraz de Madrid.

Según han presentado, el sector ha sufrido una pérdida del volumen de negocio en 2020 de casi el 39% de media desde que empezó la pandemia y podría retroceder otro 32% en 2021, lo que podría suponer una perdida en términos absolutos del 58% del volumen de negocio de la imagen personal. El sector ha puesto de manifiesto la preocupación por un retroceso de facturación desde los 4.000 millones de euros de 2019 a solo 1.670 millones en 2020, así como la destrucción de decenas de miles de empleos, 2.330 millones menos de ingresos

Por otro lado, han lamentado no formar parte del Plan de medidas Extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial aprobado en el Consejo de Ministros, por lo que han pedido la revisión de dicho decreto para que se les incluya en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que les permita acogerse a estas ayudas económicas directas. Los actos de protesta de la imagen personal empezaron el pasado 10 de agosto en Valencia con una primera manifestación y posteriormente, se han realizado tres nuevas protestas más, el día 20 de octubre en 24 ciudades, el 20 de enero en 77 ciudades, y hoy, en 100 ciudades de toda España. Por comunidades autónomas, destacan por número de concentraciones, las 19 confirmadas en Andalucía y Cataluña, las 10 de Castilla y León, o las ocho de Galicia, y así hasta las 100 confirmadas.