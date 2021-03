La huelga en el SEPE pincha: solo un 3% de seguimiento

Es momento de pedir mejoras, pero no de hacer huelga. Los trabajadores del SEPE se han posicionado y han elegido seguir trabajando a destajo para evitar un cierre desastroso de la nómina de marzo tras el “hackeo”, pese a la huelga convocada por USO. Este sindicato, que no cuenta con representación en el SEPE, ha cifrado el seguimiento de la huelga en el 30% en toda España, a falta de conocer los datos por comunidades autónomas. No obstante, las cifras que aporta CSIF, sindicato mayoritario en el SEPE, son bien distintas: de 7.963 trabajadores, solo 235 han hecho huelga. Es decir, un 2,95% del total.

Ambos sindicatos piden mejoras ante la falta de medios materiales y humanos, y lo cierto es que los motivos para ir a la huelga no son pocos: varios meses de atraso en el reconocimiento de prestaciones; carencia de personal; aplicaciones informáticas obsoletas que pueden haber sido un factor determinante en el ciberataque sufrido por el organismo y elevada temporalidad, entre otros. Pero, precisamente por todos ellos, continuar trabajando es clave para evitar que las familias afectadas por estas deficiencias sufran aún más perjuicios, ha reivindicado CSIF, que entiende que ahora mismo sería “de una extrema irresponsabilidad” ir a la huelga.

El paro previsto para los días 29 y 30 de marzo afectará a los tres turnos de trabajo del SEPE: entre las 7:00 y 15:30 horas para la plantilla con jornada de mañana; entre las 7:00 y las 18:00 horas en jornada de mañana y tarde y de especial dedicación; y entre las 13:00 y las 22:00 horas, para el turno de tarde. Aunque la huelga tendrán algunos efectos negativos, se espera que estos sean mínimos ante los datos de participación conocidos. Un alivio para los trabajadores que aún siguen a la espera de pedir y recibir sus prestaciones.

Dar la espalda a los afectados por la crisis

“La convocatoria (de huelga) muestra una absoluta falta de solidaridad con los millones de personas que precisan de la protección que desde este organismo les proporcionamos y que no pueden ser los damnificados de la situación en la que se encuentra el SEPE”, argumenta CSIF. El rechazo se ha extendido a UGT que ha calificado de “inadecuada” e “inoportuna” la huelga convocada por USO en el SEPE, aunque entiende que hay motivos suficientes para hacerla. No obstante, subraya que ahora mismo hay abiertas distintas mesas de negociación para encauzar las vías de solución a los problemas que existen en el SEPE. “La huelga debe ser una herramienta de protesta y presión cuando se han agotado todas las posibles vías de diálogo, algo que no ocurre en esta ocasión. Mientras haya negociación no se puede ir a la huelga”, ha afirmado el sindicato, que ha pedido que no se use este instrumento “de forma manipuladora”.

Inoportuna porque justo ahora, cuando el organismo se está recuperando del ciberataque sufrido el pasado 9 de marzo, la huelga solo retrasará las tareas del SEPE y empeorará “la visión de la ciudadanía del trabajo que realiza este servicio público esencial”, sostiene UGT. Este último envite paralizó sus servicios web y, aunque fuentes del organismo afirmaron que se reconocerían todas las prestaciones pendientes mediante la realización voluntaria de horas extra, tanto CSIF como CC OO prevén que mucha gente no cobrará hasta mayo. Aunque a día de hoy el sistema aún no está del todo operativo, es posible pedir cita previa, comunicar periodos de actividad, remitir certificados de empresa y realizar solicitudes colectivas de ERTE por Covid, entre otros. También es posible utilizar sus servicios de protección por desempleo excepto la verificación de documentos y consultas sobre la prestación.

Soluciones a través del diálogo

USO justifica la huelga diciendo que, a principios del mes pasado, los trabajadores del SEPE pidieron medidas “más drásticas” para acabar con las deficiencias que sufre el organismo y ante su incumplimiento han recurrido a la convocatoria de dos jornadas de huelga. Sin embargo, ante la inacción de las instituciones, han sido los trabajadores del SEPE quienes han mostrado su compromiso con los desempleados, reivindica CSIF. El sindicato mayoritario en el SEPE considera a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la máxima responsable de los retrasos en la gestión de las prestaciones del SEPE y ha vuelto a advertir de la “alarmante” carencia de recursos humanos en el organismo, que en los últimos 10 años ha perdido 3.400 de sus efectivos.

Para solucionar este grave problema, CSIF ha propuesto varias medidas, entre ellas la publicación inmediata de una oferta de empleo público extraordinaria y específica para el SEPE y la implantación, de manera voluntaria, de la jornada de tarde, tal y como se contempla en las entidades gestoras de la Seguridad Social, así como un decidido apoyo a la inversión tecnológica.

Por su parte, UGT no descarta movilizaciones en un futuro si los responsables políticos no atienden las reivindicaciones acordadas en el marco del Plan de Avance y Transformación que, según UGT, “recoge la inmensa mayoría de las propuestas que casualmente son objeto de la convocatoria de la huelga”. Entre ellas: aumentar la plantilla fija un 50% para afrontar el volumen de trabajo del organismo; el establecimiento de directrices comunes de gestión para todas las Direcciones Provinciales del organismo; la actualización y modernización de las aplicaciones informáticas que utiliza el SEPE; el reconocimiento del derecho de la plantilla en materia de traslados y concursos, y el fin de la precariedad y temporalidad del personal interino.