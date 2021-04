Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han advertido este lunes de que las movilizaciones que celebran el día 11 de cada mes serán una “maldición bíblica” hasta que el Gobierno cumpla con la agenda de reformas sociales comprometida, que pasa por derogar la reforma laboral de 2012 y la de pensiones de 2013, y por subir el salario mínimo inteprofesional (SMI), actualmente congelado en 950 euros al mes.

Los líderes sindicales han encabezado hoy la concentración de Madrid, celebrada frente al Ministerio de Economía y para la Transformación Digital, donde han asegurado que “no pararán” hasta que el Boletín Oficial del Estado (BOE) refleje las promesas del Gobierno.

“El Gobierno tiene que ser consciente de que esto va a subir, de que habrá más movilizaciones. No pararemos, no es ninguna broma. Alguien puede pensar que es una amenaza, pero será una maldición bíblica. Cada mes nos seguiremos movilizando porque la negociación sin movilización no funciona”, ha advertido Álvarez.

El dirigente de UGT ha invitado a los trabajadores a hacer del 1º de mayo una “explosión de manifestación” para “cerrarle la boca a todo el mundo, incluida la ultraderecha”. “La mejor medicina contra la ultraderecha son las políticas sociales (...) Que nadie tenga miedo a manifestarse el 1º de mayo, se hará en condiciones de seguridad”, ha subrayado Álvarez.

Bajo el lema ‘Ahora Sí Toca’, los sindicatos han convocado para este lunes medio centenar de concentraciones en toda España, todo con el fin de defender que no existen razones para no subir el SMI y que hay que sustituir las últimas reformas laborales por nuevos elementos que permitan superar los graves problemas del mercado laboral.

En este sentido, Álvarez ha avisado al Gobierno de que los sindicatos no aceptarán “retoques” de la reforma laboral de 2012, sino que están por su derogación. “Eso es lo que queremos y lo que necesitamos para poder abordar una negociación seria con la CEOE. Sin eso, la negociación colectiva es una entelequia, porque no hay posibilidad de negociar convenios dignos”, ha explicado.

Ambos dirigentes han demandado además que se suba el SMI para este año y que se derogue la reforma de pensiones de 2013 para que las pensiones se revaloricen cada año por ley conforme al IPC, se suprima definitivamente el factor de sostenibilidad y se asegure la viabilidad y sostenibilidad del sistema público.

Sordo arremete contra Ayuso

Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha asegurado en su intervención que la acción del Gobierno debe enfocarse en hacer políticas para la clase trabajadora y no estar motivada por una “especie de batalla cultural”.

En este sentido, ha señalado que la actual crispación política, con “eslóganes guerracivilistas que toman a la gente por idiota, como si estuviera en juego la libertad, dando a elegir entre libertad o comunismo, son idioteces que podrían hacer pensar que estamos en medio de una batalla cultural”.

Sordo ha criticado que en Madrid una parte de los hosteleros esté haciendo campaña por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad y candidata del PP en las próximas elecciones autonómicas.

“Les ha permitido tomarse esto de la pandemia poco menos que como una broma, donde el derecho a poner cardamomo en el ‘gin tonic’ es equiparable a tener o no tener una sanidad pública”, ha denunciado Sordo, que ha pedido menos periodistas en los establecimientos hosteleros en favor de Ayuso y más inspecciones de Trabajo.