Las aerolíneas piden al Gobierno que permita a los turistas vacunados entrar en España sin test PCR

Las aerolíneas consideran que el Gobierno debe tomar medidas de forma inmediata para no perder comba en lo que se promete como la incipiente recuperación del turismo que, a su juicio, se puede avecinar el próximo verano dado el creciente ritmo de vacunación para frenar al coronavirus. Grecia ha tomado la pionera decisión de permitir a partir del 14 de mayo la entrada en el país de turistas procedentes que países como Estados Unidos o Gran Bretaña sin necesidad de que se hagan un test PCR si pueden acreditar que están vacunados. Y la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la patronal que engloba a las aerolíneas que operan en España, ha solicitado hoy al Gobierno que, para salvar la campaña de verano y propiciar el despegue de la recuperación del sector turístico, siga los pasos de Grecia y no espere al Certificado Verde Digital, previsto para junio, permitiendo la entrada de turistas vacunados sin PCR, según ha anunciado hoy su presidente, Javier Gándara.

El máximo responsable de ALA ha explicado que se trataría de una medida limitada a determinados países emisores donde la situación epidemiológica fuera buena y siempre que sus ciudadanos estuvieran inmunizados con sueros autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). En un primer momento, ha explicado Gándara, el control se podría articular de forma manual, bastando con la presentación de un certificado en papel que acreditase la vacunación, como ahora se hace en ocasiones con las PCR; para después incorporarse de forma digital al certificado que ha preparado la UE. ALA considera que es fundamental recuperar la conectividad mediante este sistema con países emisores tan importantes para el turismo español como Gran Bretaña. Incluso ha planteado la posibilidad de establecer convenios bilaterales con corredores seguros que se podrían ceñir a regiones en función de su situación y de que sus ciudadanos estén vacunados.

Más medidas

Si no es posible la entrada sólo con la vacuna, las aerolíneas solicitan que se acepten los test de antígenos como alternativa a los PCR por tratarse de pruebas más rápidas y baratas. Porque, como ha explicado Gándara, los test PCR son una barrera muy importante ahora mismo para reactivar al sector turístico. Como ha asegurado, una familia británica que quiera venir de vacaciones a España debe pagar un sobrecoste de 800 euros solo en pruebas.

Las aerolíneas no quieren que la posible recuperación del sector que se atisba para este verano se vea truncada porque palancas que hay a mano como la griega no se activen. Y menos, teniendo en cuenta que sus previsiones indican que, aunque todo vaya medianamente bien, el sector se va a mover en unos niveles de actividad modestos. Las compañías prevén operar este verano el 58% de los vuelos realizados en el mismo periodo de 2019. Aunque esta previsión, como ha advertido Gándara, “podrían variar en función del ritmo de la campaña de vacunación, la evolución de la pandemia o las medidas que adopten los propios Estados”. El directivo ha dicho a este respecto que la incertidumbre es la mayor que ha habido nunca. “Muchas compañías no saben todavía los vuelos que van a operar en junio o julio. Dependen de países como Gran Bretaña o Estados Unidos”, ha asegurado. Esto podría hacer que sus previsiones variasen como ya ocurrió en la campaña de invierno, cuando sus previsiones apuntaban a que se iban a operar un 75% de vuelos con respecto a 2019 y al final solo se alcanzó el 35% tras la irrupción de la segunda ola.

Desde ALA consideran que si bien el verano no supondrá la recuperación del sector, sí podría suponer el primer paso en un despegue que podría ser gradual y consolidarse en 2022. Por ello, han solicitado también al Gobierno que mantenga los ERTE por causa mayor hasta finales de año. Ahora mismo, hay más de 14.000 trabajadores del sector aéreo afectados por expedientes de este tipo.