Musk rompe con bitcoin y lo hunde: Tesla dejará de aceptarlo como método de pago

El idilio de Elon Musk con bitcoin ha llegado a su fin, al menos, por el momento, por culpa de la contaminación. Su reputación como protector del medio ambiente se puso en tela de juicio cuando anunció que Tesla aceptaría la criptodivisa más grande del mundo como método de pago por culpa de la forma en la que se extrae, utilizando grandes cantidades de electricidad generada con combustibles fósiles.

A última hora del miércoles, el fundador de Tesla y Space X y la persona más rica del mundo decidió romper con bitcoin como forma de pago mediante un tuit, lo que ocasionó un desplome de su cotización del 15%. Esta caída contrasta con el repunte del 12% que experimentó el bitcoin cuando Tesla anunció una inversión de 1.500 millones de dólares (1.247 millones de euros) en la divisa digital para gozar de “más flexibilidad” y “diversificar y maximizar” aún más el rédito de su efectivo y su aceptación como forma de pago.

El bitcoin lleva creciendo como la espuma desde el pasado mes de diciembre, cuando superó por primera vez el nivel de los 20.000 dólares. El 7 de enero, rompió la barrera de los 40.000 dólares (32.600 euros) y el pasado mes de febrero su cotización superó los 50.000 dólares (41.470 euros), una racha alcista que se vio impulsada por Tesla y por el anunció de Mastercard y Bank of New York Mellon sobre incluir su uso y administración entre sus operaciones. Su último récord lo alcanzó en marzo, cuando cada bitcoin llego a valer 60.000 dólares (50.194 euros). Pero su enorme volatilidad hace que caiga igual que rápido que sube.

La reacción del bitcoin al comentario del empresario fue inmediata, cerrando la sesión del miércoles en 49.150,4 dólares (40.766 euros), alrededor de un 15% por debajo del máximo de 57.939 dólares (48.055 euros) que había llegado a alcanzar durante la jornada. De este modo, en las primeras horas de negociación este jueves, la criptomoneda lograba recuperar la cota de los 50.000 dólares, tras haber comenzado la sesión en 46.980 dólares (38.965 euros). En lo que va de mañana la caída ronda el 12% y se mantiene estable entre los 49.000 y los 50.000 dólares.

No venderá ningún bitcoin

El multimillonario también ha dejado patente la ruptura con un pequeño detalle. Ha eliminando de su biografía de Twitter la etiqueta #bitcoin. Sin embargo, en su tuit, Musk dejó claro que sigue siendo un fiel admirador de las criptomonedas y apostará de nuevo por el bitcoin cuando su minado sea más sostenible. En concreto, dijo lo siguiente: “Tesla ha suspendido las compras de vehículos con bitcoin. Nos preocupa el creciente uso de combustibles fósiles para el proceso de minado de las criptomonedas y transacciones de bitcoins, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible”.

De hecho, al ritmo actual, el minado de bitcoins consume aproximadamente la misma cantidad de energía anualmente que los Países Bajos en 2019, según muestran los últimos datos disponibles de la Universidad de Cambridge y la Agencia Internacional de Energía.

No obstante, “Tesla no venderá ningún bitcoin”, añadió Musk, subrayando que la compañía tiene intención de continuar usando la criptomoneda en sus transacciones en cuanto la actividad de minado de los bitcoins haya completado su transición hacia un modelo energéticamente más sostenible. Asimismo, el empresario anunció que la compañía está prestando atención a otras criptomonedas que actualmente consumen mucha menos energía que el bitcoin. “Las criptomonedas son una buena idea en muchos niveles y creemos que tienen un futuro prometedor, pero no puede ser a un mayor coste para el medio ambiente”, añadió.

Biografía de Elon Musk en su perfil de Twitter.