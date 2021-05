Calviño entra en trance con el enésimo anuncio de Díaz sobre la derogación de la reforma laboral

Por enésima vez la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha prometido este miércoles ante el Pleno del Congreso que rendirá cuentas ante la Cámara si este mismo año no está derogada la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP. Y por enésima vez la ministra de Economía, Nadia Calviño, le ha dicho que no es el momento de reformas en ese terreno. Esta vez no han hecho falta las palabras. Ha bastado un gesto de hastío evidente que ni la máscara de Calviño ha podido ocultar. Un parpadeo elevando la mirada al techo que cualquiera puede descifrar: “¡Qué pesadez!”, parecía querer decir Calviño sin decirlo.

“Si antes de diciembre esto no está bien hecho, yo compareceré, rendiré cuentas y haré lo que tenga que hacer”, ha asegurado. Hasta en tres ocasiones ha reiterado Díaz, en respuesta a tres sucesivas preguntas parlamentarias en la sesión de control al Gobierno, que derogará la reforma laboral aprobada en 2012 por el PP, ante el interés de Esquerra Republicana, EH-Bildu, con quien se llegó a firmar y enarbolar un documento en este sentido, y la CUP sobre cómo y cuándo piensa acometer este compromiso suscrito en el programa de coalición con el PSOE.

Díaz ha pedido “discreción” sobre los detalles de esta ‘contrarreforma’ ante los trabajos que vienen realizando las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT en los últimos dos meses, pero ha dicho que rendirá cuentas a finales de diciembre si este mismo año “estos trabajos no están culminados”. Y parece ser que tendrá que rendirlas.

Fue el propio Pedro Sánchez quien enmendó la plana a Díaz en el Congreso de UGT en Valencia. El presidente del Gobierno, abogó por “revisar a fondo el mercado laboral de España”, actualizándolo y reconociendo nuevos derechos. “Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero hay muchas otras que tenemos que modernizar”, explicó sobre posibilidad de derogar al completo la reforma laboral anunciada por la ministra de Trabajo

“La izquierda, sea la política o la sindical, no solamente tenemos que decir que vamos a desmantelar, también tenemos que decir que vamos a avanzar”, ha aseverado durante su discurso en la segunda jornada del 43 Congreso Confederal de UGT en el que Pepe Álvarez consolida su liderazgo otros cuatro años.