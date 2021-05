9 mitos (y sus realidades) de la Formación Profesional

Educación

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunció este lunes en la presentación de la “Alianza por la Formación Profesional: Una estrategia de país” que llevará la Ley orgánica de Formación Profesional (FP) al Consejo de Ministros en primera lectura en el mes de junio. Gobierno, sindicatos y patronal coincidieron en la necesidad de consolidar la FP como una educación de éxito para transformar el modelo productivo y adaptarse a las necesidades de las empresas. En esta línea, las previsiones para España en 2025 indican que el 49% de los puestos de trabajo en Europa requerirán una cualificación intermedia, y solo el 16% serán de baja cualificación. Sin embargo, el desconocimiento sobre las opciones que ofrece la Formación Profesional y los prejuicios que la rodean hacen que muchos alumnos se resistan a escogerla.

Pensar que la cualificación es menor, que los empleos están peor remunerados o que está peor vista por los empleadores son algunos de los principales errores. Con el final del curso escolar, miles de alumnos de secundaria y de bachillerato deben elegir su futura formación. Una de las alternativas a bachillerato y a la universidad que deben tener en cuenta es la Formación Profesional, ya sea la de Grado Medio para aquellos que han terminado la ESO; o la de Grado Superior, para los que han superado el bachillerato.

“La Formación Profesional es una gran desconocida del sistema educativo español. Y no solo entre los estudiantes, sino también entre sus padres, muchos de los cuales siguen pensando en ella como un ‘plan B’ o una alternativa de segundo nivel”, señala Javier Calvo, director de Campus FP. Según este especialista, muchos jóvenes descartan la FP no porque sea una mala opción, sino porque, “o bien no disponen de información suficiente para formarse un criterio válido sobre sus ventajas e inconvenientes, o bien la que tienen está sesgada, desactualizada o resulta inexacta”. Para poner solución a esta desinformación, la red de centros de formación profesional Campus FP ha recopilado nueve mitos de la FP y sus realidades.

Mito 1. La FP solo prepara para oficios y empleos de escasa cualificación

Es cierto que la FP surgió como la evolución reglada de las profesiones artesanas y manuales que eran transmitidas de maestro a aprendiz en el propio taller o centro de trabajo. No obstante, en la actualidad, además de dar acceso a esos oficios en sus versiones 4.0, la Formación Profesional ofrece educación de muy alta cualificación en áreas punteras como las relacionadas con las tecnologías exponenciales y las profesiones STEM.

Mito 2. O estudias FP o vas a la universidad

Otro mito muy extendido plantea la Formación Profesional como una opción excluyente. O vas a la universidad o haces una FP. Pero lo cierto es que estas opciones son compatibles y están muy conectadas. Para los alumnos que no quieran hacer bachillerato, que no quieran hacer la selectividad o que simplemente desean formarse en una profesión y no descartan la opción de ir más tarde a la universidad, un ciclo formativo superior de FP permite adquirir una serie de créditos ECTs que luego pueden ser convalidados para continuar cursando estudios de grado en la universidad.

Mito 3. Con la FP no adquieres experiencia internacional

Error. Aunque muchos creen que esta posibilidad está reservada en exclusiva a las grandes universidades y escuelas de negocios, existen programas bilaterales y Erasmus europeos mediante los cuales los estudiantes de FP pueden realizar estancias en otros países y completar allí parte de sus estudios, además de dominar nuevos idiomas.

Mito 4. Los titulados de FP tienen peores trabajos

Este es uno de los mitos que mayores temores causa y que más daño hace a la Formación Profesional. Pero la realidad es que algunos de los trabajos con mayor demanda de profesionales y mejores posibilidades de desarrollo pueden prepararse desde la FP. Ejemplos de ello serían muchas profesiones vinculadas a calidad, eficiencia energética, energía solar, Big data o ciberseguridad.

Mito 5. Los titulados ganan menos dinero

Si tienen peores trabajos, ganarán menos dinero. Estos dos prejuicios están ligados con la menor cualificación profesional de los titulados en FP y es una de las creencias más extendidas entre los padres de los alumnos. En cambio, según la última Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística, los diplomados universitarios y similares, y los trabajadores con Formación Profesional de grado superior o similar tienen salarios superiores a la media.

Mito 6. La FP es una formación terminal

Es decir, los conocimientos que se adquieren son limitados y no se amplían una vez se comienza a trabajar. En contraste con este mito, la realidad es que la nueva FP pone el acento en la importancia de la formación continua a lo largo de toda la vida, desde el progreso hacia la Universidad, hasta la realización de un programa de Postgrado (cursos de especialización) o complementos transversales en otras disciplinas.

Mito 7. Está centrada exclusivamente en aspectos técnicos

Lo cierto es que además de los aspectos técnicos, los ciclos formativos de FP también hacen especial énfasis en el desarrollo de determinadas competencias y habilidades blandas (habilidades de comunicación, trabajo en equipo, gestión del tiempo, etc.), esenciales para tener éxito en los entornos laborales actuales.

Mito 8. La FP está peor vista por los empleadores

“Quizá esto pudo ser verdad hace unos años, cuando el brillo de un titulo universitario o un máster eran casi imprescindibles para acceder a ciertos puestos de trabajo”, explican desde Campus FP. Pero hoy en día sucede justo lo contrario. “La vertiginosa evolución de la tecnología y de los sistemas de trabajo hace que titulaciones cortas, prácticas y muy centradas en la transferencia del conocimiento al puesto de trabajo, como es el modelo seguido por la FP, sean muy valoradas por las empresas”, añaden.

Mito 9. Sitúa en posición de desventaja en el mercado laboral

Para nada. Precisamente, el hecho de que la Formación Profesional esté diseñada en origen por y para la empleabilidad hace que el encaje de sus titulados en el mercado laboral sea más ágil y ajustado a las necesidades de las empresas. “En ese sentido, que los profesores combinen su dimensión docente con la profesional y el estrecho contacto con las empresas a través de programas de prácticas y otras interacciones hacen ese aterrizaje mucho más natural”, concluye Campus FP.