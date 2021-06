Santiago Menchero: «Penalizar la pensión tras 40 años cotizados es una cadena perpetua injusta»

Ha hecho suya la reivindicación de más de 500.000 jubilados que luchan para acabar con la injusticia de ver reducidas sus pensiones después de más de 40 años cotizando a la Seguridad Social, ya fuera porque se vieron obligados a jubilarse o porque, simplemente, decidieron que era hora de parar. Se llama Santiago Menchero y es portavoz de Asjubi40, la asociación que no parará hasta «acabar con esta injusticia».

–¿Está siendo una decepción la negociación de la reforma de las pensiones?

–Absolutamente. Nos ha defraudado el Gobierno, sin excepción. El ministro Escrivá solo cuenta lo que le conviene. No parece que seamos importantes ni prioritarios para él.

–Según Escrivá, la decisión sobre su situación se ha pospuesto para 2022, pero ni siquiera les asegura que vayan a revertir la situación.

–Lo que les preocupa es aprobar ahora unos mínimos para que en Europa no les den un portazo y lo que parece que es más conflictivo dejarlo para una segunda fase. Pero lo nuestro no es conflictivo, tiene una solución muy fácil.

–¿Cuál es?

–Acabar con la injusticia de penalizar las pensiones de trabajadores que se han deslomado durante más de 40 años.

–Pero el ministro ha dicho que lo que hay que hacer es trabajar más años o nos penaliza.

–El problema no es ese, sino que los trabajadores quieren trabajar más pero no pueden, porque no encuentran trabajo o porque tienen problemas de salud, o personales... A partir de una edad parece que ya no interesa contratar y se ven obligados a jubilarse anticipadamente. En estos casos es una injusticia que se penalice una situación que no queremos, máxime con unas carreras de cotización de más de 40 años. Eso es una doble inmoralidad.

–Ustedes reclaman una solución para todos, los voluntarios y los forzosos.

–Claro, porque la injusticia es la misma. Sobre todo cuando hay funcionarios (por ejemplo, los de las clases pasivas) que se pueden jubilar con el 100% de la pensión con poco más de 30 años de cotización. Y van a ser más de 600.000 los próximos años. Es una inmoralidad que se nos penalice para el resto de nuestra vida. Esto es una cadena perpetua que nos impone el Gobierno.

–Ustedes admitirían una salida negociada con una penalización mínima en el caso de largas carreras de cotización.

–Entenderíamos que se nos penalizara durante los años que queden hasta la edad legal, pero no hasta que nos muramos. No creo que nadie en el país o en el Gobierno, salvo el ministro Escrivá, no crea que esto es una injusticia. Solo pedimos que nos quiten los coeficientes reductores en cuanto modifiquen la ley. Ni siquiera que se haga con carácter retroactivo sobre el dinero que hemos dejado de cobrar estos años y tengamos cada uno la pensión que nos corresponda estrictamente con lo que hayamos cotizado.

–Tienen el apoyo de gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, patronales... pero no parece que haya servido de nada. ¿Han obtenido alguna respuesta del Gobierno?

–Nada. Silencio administrativo. Y lo que nos parece más vergonzoso es que 16 de las 17 comunidades autónomas nos apoyan, con el voto de todos los partidos, incluidos los del Gobierno, PSOE y Podemos, que ya es incongruente, y con rúbrica en el Congreso y en el Senado, con el apoyo de ayuntamientos y diputaciones. Que esto no valga para nada me parece increíble.

–¿Será una reforma de pensiones fallida si no se da solución a los jubilados anticipados con largas carreras de cotización a sus espaldas?

–Sí. Una reivindicación así, que tiene un apoyo unánime, salvo el ministro, no puede ser injusta ni ser desoída. Además, los jubilados con largas carreras de cotización somos una raza a extinguir, según el panorama laboral actual y futuro. Que no se preocupe el ministro Escrivá.

–¿Por qué ese empeño del ministro en no dar una salida a su situación? No parece que sea una cuestión de dinero.

–No lo sé, ni lo entiendo. No se puede mantener una injusticia por una cuestión de dinero.

– Escrivá sigue empeñado en penalizar aún más jubilarse antes de tiempo.

–Quiere que vivamos una película de ciencia ficción. Cuando te quedas sin trabajo a partir de los 50 años y estás en el paro, que me diga el ministro cómo alargas tu carrera laboral si nadie te contrata. Y da igual que seas ingeniero u obrero. Creo que Escrivá debe darse un baño de realidad, que vive en un mundo irreal que provoca mucha pena e injusticia entre nosotros.

–¿Hay un problema de comunicación con el ministro de Seguridad Social?

–Hemos pedido una reunión para presentarle nuestra propuesta y explicarle nuestra situación ¿Te han llamado a ti? Pues a nosotros tampoco. Es una falta de respeto a más de 500.000 jubilados.

–¿Quién le ha decepcionado más? ¿El Gobierno, los agentes sociales o Escrivá?

–El Gobierno, cuando estaba en la oposición, todo eran buenas palabras y compartían nuestra reivindicación, pero ahora parece que todo era palabrería y politiqueo. Lo del ministro es obvio.

–¿Si no logran su objetivo, qué recurso les queda?

–Solo nos quedaría irnos directamente a la Justicia europea. Somos muy mayores para estas cosas y a lo mejor algunos no vemos la solución, pero queremos hacer justicia. En muchos países europeos la legislación impide esta penalización.

–¿Qué le diría al ministro si se sentara con ustedes?

–Que el Gobierno está para solucionar los problemas de los españoles. La pensión es para todos sin distinción, rojos o azules, de derechas o de izquierdas. La injusticia que nos ocupa no tiene color.