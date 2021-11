Los hoteleros desmienten a la ministra de Trabajo sobre la precariedad laboral en el sector

El enfado del sector hotelero, representado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha alzado la voz al manifestar su indignación ante las declaraciones sobre la precariedad en el sector realizadas por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el pasado 23 de octubre durante el congreso de CC OO. En ellas, la ministra alegaba que “la imagen de la reforma laboral se ve en las camareras de piso que cobran 3 € la hora por limpiar habitaciones de hotel, que se pagan por 80, 100, 150 €. Esa precariedad es la reforma laboral y eso es lo que vamos a derogar”.

Ante tales acusaciones, los hoteleros han remitido una carta a la ministra esta mañana trasladándole su preocupación, extrañeza y disconformidad y manifestando su más rotundo rechazo “a la falta de verdad que dicha aseveración encierra”. CEHAT apunta que, de ser ciertas las declaraciones de la ministra, “estaríamos hablando de cobrar cada mes algo menos de 550 euros si nos referimos a jornadas semanales de 40 horas”, algo que hubiera sido denunciado tanto por los sindicatos, como por el propio sector a los servicios de empleo al suponer una ilegalizad flagrante.

La Confederación recuerda a la ministra en su escrito que las relaciones laborales y los pactos salariales están recogidos en los convenios colectivos provinciales de hostelería, que se han negociado desde hace más de 30 años. “Estos convenios colectivos son una historia de éxito en nuestro país. Han permitido alcanzar el nivel de excelencia y la primacía a nivel mundial de nuestra industria turística y, como simple detalle, el salario mínimo que ellos reflejan supera al salario en trabajadores equivalentes de Alemania, Reino Unido o Italia. Por tanto, un trabajador que en nuestro país cobrase el salario mínimo de convenio (que representan un porcentaje muy pequeño) estaría cobrando más que sus homólogos europeos”, declaran desde CEHAT.

“Si una camarera de pisos estuviera cobrando 3 euros la hora, no se estaría actuando legalmente amparados por el convenio y seríamos nosotros los primeros en denunciarlo a los servicios de empleo. Pero no deja de extrañarnos que los sindicatos, que conocen a la perfección nuestra actividad y empresas, no hayan actuado ante la inspección por ilegalidad flagrante. Por tanto, mucho nos tememos que su información no es veraz y fiable y que obedece a razones que no alcanzamos a entender”, subrayan desde CEHAT.

Los hoteleros alerta así a la ministra de los graves perjuicios que pueden ocasionar sus declaraciones en la actividad de un sector que es punta de lanza del turismo y la actividad económica más distribuidora de rentas. Por ello, solicitan a Díaz que ofrezca ejemplos concretos que argumenten sus declaraciones. “Las consecuencias directas de estas declaraciones van desde denigrar a decenas de miles de profesionales y a sus familias hasta el riesgo cierto de provocar una corriente contra la imagen del turismo, piedra angular de la economía española”, concluyen los hoteleros, que emplazan a Yolanda Díaz a mantener una reunión para exponerle la realidad de un sector que “necesita el apoyo público para recuperar los efectos de la inesperada pandemia, sin destruir las estructuras y relaciones laborales que tantos años y esfuerzos nos han costado construir”.