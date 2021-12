Aldi tiene el mejor producto para este invierno

Con la llegada del frío y el invierno pasamos más tiempo en casa, y eso hace que la comodidad de nuestro hogar sea algo en lo que pensamos mucho más que en otras épocas del año. Es por ello que buscamos productos que se integren en el ambiente y que a la vez nos proporcionen ese calor soñado que ahora mismo no tenemos en la calle.

Si pensamos en el supermercado Aldi cuando tenemos que hablar de productos alimenticios, de juguetes o de productos tecnológicos, no nos podemos olvidar que el supermercado germano va más allá y nos presenta otro tipo de productos que pueden ser los que marquen la diferencia entre pasar un mejor rato o no en el hogar. Y no solo hablamos de comodidad o de decoración, si no que Aldi pone a la venta próximamente en sus tiendas físicas un aparato que no podrás dejar de tener si quieres que todas las estancias de tu casa sean fiel reflejo de calor, eficiencia y comodidad.

Calefactores de pared

Una opción sencilla para calentar las estancias de nuestra casa y que además son controlables por mando a distancia y termostato ajustable son los calefactores de pared. Se pueden poner en cualquier lugar que desee, ya sea una estancia como el baño o en alguna habitación en la que no tenga radiadores. Los calefactores de pared se han puesto muy de moda porque ocupan menos que los portátiles y no te tienes que preocupar de ellos.

Calefactor de pared FOTO: Aldi

La potencia de este calefactor de pared que saldrá a la venta en Aldi próximamente es de 2.000 W, y es de la marca propia Quigg. Cuenta además con 3 niveles de potencia y el alcance es de 12 m2. , con lo que prácticamente cualquier estancia de la casa podrá calentarse con uno solo de estos aparatos.

Además este calefactor de la marca Quigg viene incorporado con un termostato con indicador LED digital de temperatura y tiene también una opción que detecta si en la estancia donde está colocado hay una ventana abierta.

Por supuesto cuenta con un mando a distancia para que sea mucho más cómodo y funcional utilizar el calefactor y con un temporizador semanal programable, que hará que pueda usted despreocuparse de estar encendiendo el calefactor, ya que podrá programar su uso en función de sus necesidades, o si no está en casa podrá tenerlo encendido para cuando llegue.

El calefactor de pared de la marca propia de Aldi Quigg saldrá a la venta el próximo 15 de diciembre en las tiendas físicas del supermercado a un precio de 39,99 euros. No dude en acercarse a alguna de ellas si está interesado porque seguro que no durarán mucho.