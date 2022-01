Cómo reclamar un despido improcedente

Un despido se califica como improcedente cuando el empresario extingue la relación laboral de forma unilateral y sin causa justificada y el trabajador afectado lo impugna. Si le han despedido y considera que ha sido de forma improcedente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica qué debe hacer cuando le presenten el finiquito y los plazos a tener en cuenta para demandar ante los juzgados.

Noticias relacionadas Trámites. Cómo calcular el dinero que deben pagarnos por indemnización en caso de despido

¿Cómo reclamar por un despido que considero injusto?

Aunque la liquidación sea correcta y le paguen todos los conceptos, si no está conforme con el despido y piensa impugnarlo, recuerde añadir a la firma “No conforme” y la fecha del día. Así podrá revisar con calma los documentos entregados por la empresa y decidir sus próximos pasos a seguir.

La reclamación se debe realizar acudiendo al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) autonómico correspondiente, con los datos de la empresa para que este servicio pueda enviarle la citación para el acto de conciliación.

Tienes un plazo de 20 días hábiles (lunes a viernes) para la presentación de la demanda ante los juzgados. Este plazo queda en suspenso cuando presente la papeleta de conciliación en el SMAC durante un máximo de 15 días hábiles. Este documento es muy importante porque a la hora de presentar demanda judicial no podrá alegar otros hechos diferentes a los descritos en esa papeleta.

Cuando presente la papeleta, le citarán al acto de conciliación, en el que también estará la empresa. El trabajador deberá volver a explicar los motivos por lo que considera que su despido ha sido improcedente y la empresa podrá ofrecer un acuerdo o negar lo que dice el afectado justificando su posición. En esta fase no es necesario tener un experto (graduado social o abogado), pero es conveniente que algún especialista le asesore, no solo por si hay que acudir a juicio en caso de no llegar a acuerdo, sino también para saber si el dinero del despido es el adecuado.

Si no hay acuerdo en el acto de conciliación o si transcurren más de 15 días sin que se haya celebrado ese acto, es preciso presentar una demanda judicial ante el Juzgado de lo Social, y el plazo de 20 días que quedó suspendido al presentar la papeleta se reanuda allí donde se interrumpió. El Juzgado de lo Social decidirá finalmente y, tras el correspondiente juicio, si el despido es procedente, improcedente o nulo.

Si el juez dice que el despido es improcedente, la empresa tiene cinco días para decidir si readmite al trabajador o le paga la indemnización correspondiente. En el caso de que la compañía opte por la readmisión, deberá pagar los salarios atrasados de los meses que ha durando el proceso y devolver el puesto al afectado. Transcurridos los cinco días, si la empresa no se pronuncia, se da por hecho la readmisión, pero si al empleado no se le permite reincorporarse, el último paso es presentar una demanda de ejecución para reclamarlo.