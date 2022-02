Escrivá advierte a los autónomos: aprobará la reforma del sistemas de cotización sí o sí

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sacará adelante su reforma del sistema de cotización de los autónomos, con o sin ellos. Si la negociación ya estaba tirante por cargar, sin citar, contra ATA, y avivar así la “guerra fría” entre las principales asociaciones –por un lado ATA, integrada en CEOE, y enfrente UPTA y Uatae, ligadas a UGT y CC OO– , Escrivá ha decidido tensar aún más la cuerda advirtiendo a los autónomos que la reforma saldrá adelante pese a la oposición de numerosas asociaciones. El ministro ya sacó parte de su artillería a finales de enero, acusando a algunos dirigentes de autónomos –sin atreverse a citar, pero haciendo referencia obvia a ATA, la asociación que preside Lorenzo Amor– de mentir “cuando afirman que los autónomos están en contra de la reforma”. Según dijo, hacer tanto “ruido ha minado la credibilidad del que hace algunas de esas declaraciones”.

En una entrevista en Telecinco este miércoles, el ministro ha dejado claro así que el Gobierno busca alcanzar “un consenso máximo” y se ha mostrado esperanzado en lograr un nuevo régimen para que los autónomos coticen en función de sus rendimientos netos. Si bien advirtió que tiene “un compromiso muy fuerte que cumplir” para sacar adelante la reforma. “Tenemos unos compromisos muy fuertes en el diálogo social, el plan de recuperación y resiliencia y con el Pacto de Toledo de llevar adelante esta reforma que es justa y protege más a los autónomos”, apuntó Escrivá.

Escrivá ha vuelto a defender con vehemencia su reforma, asegurando que con ella “dos de cada tres van a cotizar menos”. Más al detalle, esta reforma beneficiará sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, ha dicho, ya que “tres de cada cuatro de menos de 30 años cotizarán menos”, una situación en la que también se encontrarán “tres de cada cuatro autónomas”. “Es una reforma que introduce mucha justicia y equidad en el sistema y va a generar que aquellos que en un momento puedan cotizar más tengan mejores pensiones”, reiteró Escrivá, haciendo alusión a que las cuantías que perciben los autónomos son de media un 40% inferiores que las de los asalariados.

Propuesta del Gobierno de cotización según ingresos

El escenario que derivará de esta reforma y que viene denunciando la asociación mayoritaria de autónomos, ATA, y otras muchas asociaciones es bien distinto. El nuevo sistema divide a los autónomos en 13 tramos según sus rendimientos, con baremos que van desde los que ganen menos de 600 euros al mes hasta los que lo hacen por encima de lo 4.050 euros. A cada uno de los niveles se les imponen unas cuotas según sus ingresos, que van desde una aportación mínima de unos 183,60 euros mensuales para los de menos ingresos hasta casi 1.267 euros al mes para los ingresos máximos.

Los autónomos que ganen menos de 600 euros deberían pagar 13 euros menos que en la actualidad -de 294 a 281,52 euros-, mientras que los que ganen entre 1.125 y 4.050 euros en adelante verán incrementada su aportación hasta 351 euros. Una vez completado el proceso de asimilación durante los próximos nueve años, la cuota mínima se tendría que haber reducido a 183,6 euros al mes para los ingresos mínimos y a 1.266,6 euros para el tope máximo. Según la tabla de cotizaciones presentada, ese año solo los que ganen menos de 900 euros verán reducida su cuota. Para el resto, los incrementos se habrán multiplicados hasta por cuatro.

Con estas perspectivas, los trabajadores por cuenta propia deberían trabajar medio año para el Estado y entregar hasta el 50% de sus ingresos para cumplir con las obligaciones impuestas por el Estado. Por tanto, para los rendimientos más elevados -si elevado se considera a partir de 900 euros y hasta más de 4.050-, la suma del pago de la cotización a la Seguridad Social más el IRPF y el resto de obligaciones fiscales supondrá para el autónomo multiplicar por dos sus obligaciones tributarias y sociales.

Decenas de asociaciones en contra

Los autónomos denuncian que lo tramos son desproporcionados, que no cumplen la función de ayuda a aquellos que menos facturan y que no queda claro si ese incremento conlleva una mejora proporcional equivalente de las prestaciones y de la cobertura social. “El Gobierno quiere que coticemos como asalariados pero con derechos de autónomos. ¿Tendremos vacaciones de un mes pagadas? ¿Cobraremos nuestro trabajo aunque tengamos morosidad? ¿Garantizará una indemnización si hay que cerrar la actividad? No tienen ni idea de lo que es ser autónomo”, criticó el presidente de ATA en su cuenta de Twitter el pasado 16 de enero.

El descontento no es cosa de unos pocos autónomos, como quiere dar a entender el ministro de Seguridad Social. El pasado 26 de enero ya lo intentó desmintiendo “completamente que los autónomos estén en contra de lo que estamos negociando con las asociaciones. Es rigurosamente falso”. Sin querer personalizar sus palabras, el ministro siguió en su línea y afeó las declaraciones “de algunos representantes” que hace año y medio decían que España iba a tener 600.000 o 700.000 autónomos en el paro, “cuando la realidad ha sido la contraria y ahora mismo hay más trabajadores por cuenta propia que antes de la crisis. Miren la hemeroteca y la credibilidad de lo que dice cada uno”.

Decenas de asociaciones sectoriales de autónomos salieron a desmentir al ministro y cargar contra su nuevo sistema de cotizaciones. La Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), la agrupación agraria Asaja, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), los agentes comerciales, los médicos autónomos, el Consejo de Fisioterapeutas, las asociaciones CEA, Creade, Creex... Son solo una muestra de las innumerables instituciones que agrupan a trabajadores por cuenta propia que han mostrado su pública negativa y que se alinean así con la postura de ATA.

ATA pide “prudencia” a la hora de abordar reformas

En relación a los datos del paro publicados este miércoles, las asociaciones de autónomos han lamentado que el número de trabajadores por cuenta propia se ha reducido en 16.164 personas en enero, hasta alcanzar los 3,31 millones. Para ATA, aunque el comportamiento de enero es habitual en todos los primeros meses de año, es necesario no olvidar que el número autónomos en cese de actividad ha aumentado. “La situación sigue siendo muy complicada, con 110.000 trabajadores cobrando la prestación por cese de actividad y 105.000 trabajadores en ERTE”, ha asegurado en declaraciones a los medios el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Por ello, ha pedido “prudencia” a la hora de retirar protecciones o de abordar reformas porque “la situación que tienen en este momento los que crean empleo, los autónomos y las empresas, no es la idónea para decir que hemos superado la crisis provocada por la pandemia”.