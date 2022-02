Madrid es la nueva «capital» de las startups: supera a Barcelona por primera vez en inversión

La economía española durante el año 2021 no ha parado de batir un récord tras otro, en el que la inflación se he visto desbocada, los precios de la electricidad han aumentado hasta alcanzar niveles históricos e incluso la cesta de la compra se ha visto encarecida. No obstante, el año no solamente se ha visto marcado por efectos negativos, sino que también ha dado un salto hacia la recuperación, multiplicando casi por cuatro la inversión recibida, en la que se ha notado un significante crecimiento de la inversión extranjera que apuesta por las startups españolas, según las conclusiones del informe anual de la Fundación Innovación Bankinter.

A lo largo de 2021 se cerraron un total de 409 operaciones de inversión en startups españolas por un coste que asciende a casi 4,3 millones de euros, incrementando en un 287% el volumen de inversión en el país respecto a 2020, cuando la inversión se situó en los 1,1 millones. Desde el punto de vista del número de operaciones, se produjo un crecimiento del 20% respecto a los niveles prepandemia, dado que el ecosistema de las inversiones en 2020 se vio afectado por el coronavirus, sobre todo en los primero dos trimestres.

Por lo tanto, esta situación ha tenido un efecto directo en las operaciones del año, aumentando el tamaño medio de ronda un 221% respecto a 2020, año en el que tamaño de operación medio fue de 3,27 millones de euros frente a los 10,5 millones que se registraron en 2021. Las principales operaciones de inversión del año continuaron protagonizadas por las compañías tradicionales como Glovo, Job&Talent, Wallapop o Idealista. Sin embargo, a este ranking se le sumaron la participación de nuevas compañías tales como Capchase o Devo.

Sorpasso de Madrid a Barcelona

Madrid se ha consolidado como destino principal de inversión en startups en España y supera por primera vez la inversión en Barcelona, tras multiplicar por siete la llegada de fondos a estas empresas. En este sentido, Madrid, logró 2.487 millones de euros, frente a los 1.510 millones de Barcelona. En cualquier caso, ambos hubs crecen de forma muy relevante sobre 2020. Así, mientras en el caso de Madrid la inversión se ha multiplicado por siete respecto al año precedente, un 589%, en la Ciudad Condal el crecimiento se eleva a un 212%.

A una amplia distancia, les sigue Valencia, ocupando de nuevo el tercer lugar, aunque por poco, ya que ha cerrado un año muy irregular con una caída de inversión del 53% con 44 operaciones cerradas y 83,5 millones de euros de inversión. Mientras, el cuarto puesto queda País Vasco, con una ligera caída de actividad del 5,9% y 16 operaciones cerradas.Las inversiones extranjeras crecieron un 335%

Uno de los cambios más significativos en cuanto al nivel de inversión durante el año pasado fue el aumento de interés de fondos extranjeros, dado que estos se incrementaron un 335% respecto al mismo periodo del año anterior, disparándose hasta los 2.170 millones de euros en 2021. Asimismo, cada vez es más habitual ver operaciones o rondas “mixtas”, es decir, donde convierten inversores locales y extranjeros, las cuáles han supuesto 1,78 millones de euros, cuadruplicando las cifras sobre 2020 y un 66% en el número de operaciones.

En cuanto a las rondas únicamente cubiertas por los inversores extranjeras, en las que no ha participado ningún fondo local, se dieron en un 17% de las operaciones y supuso la mitad del volumen invertido en todas de entre uno y cinco millones. Los países de origen de inversores más activos durante este año fueron Estados Unidos participando en 108 operaciones aumentando un 77% más respecto a 2020; seguido de Reino Unido con 60 operaciones y un incremento del 53% y Francia con 21 operaciones, lo que supone un 5% más respecto al año previo. Por lo tanto, la inversión extranjera y mixta representa más del 90% del volumen de inversión en España.

Los sectores con más éxito

En lo que respecta a la distribución por sectores de operaciones de inversión en España, el año pasado fue “atípico”, ya que venía siendo dominado por el sector Movilidad y Logística, pero a lo largo de 2021, esto dio un giro en cuanto a los sectores de mayor actividad, siendo Negocios y Productividad (”Business & Productivity”) quien lideró finalmente la clasificación.

En este sector se incluyen las compañías enfocadas a prestar servicios a otras empresas. Lo llamativo es que no sólo han logrado captar volumen, sino también actividad, ya que han captado 795 millones de euros, además de haber un total de 40 operaciones.

El sector que ocupa el segundo lugar es el de Inmobiliaria y Proptech (”Real Estate & Proptech”) cerrando 2021 con 689 millones de euros captados distribuidos en 21 operaciones, un crecimiento 50 veces mayor respecto a 2020. A este le siguen sectores más tradicionales como Movilidad y Logística, Finitech e Insurtech; y Software, sector que ha crecido un 1.400% sobre 2020 con 350 millones de euros de inversión captada con un total de 21 operaciones.