Asjubi40 lleva a Europa la penalización de la jubilación anticipada con más de 40 años cotizados: así puede unirse a la reclamación

Asjubi40 ya ha desplegado su plan para solicitar la despenalización de la jubilación anticipada con más de 40 años cotizados ante la justicia Europea. Este viernes 4 de marzo a las 19:00 horas, la asociación que representa a más de medio millón de jubilados anticipados afectados por coeficientes reductores, pese a tener largas carreras de cotización, ha hecho público su esperado vídeo en el que explica todo el procedimiento de “ir a Europa” y cómo sumarse a su solicitud.

“Nos hemos visto obligados, ya que la vía política nos la han cerrado los partidos políticos, los sindicatos y el propio Gobierno. En diferentes reuniones habíamos acordado con varios partidos políticos y con el Pacto de Toledo que iban a sacar nuestras peticiones adelante y a la hora de la verdad nos han dejado de lado”, denunció Santiago Menchero, portavoz de Asjubi40, en declaraciones a LA RAZÓN hace una semana.

La asociación que reclama que con 40 años o más cotizados se pueda acceder al 100% de la pensión pese a haberse retirado anticipadamente ya advirtió el pasado diciembre que daba por cerrada la vía política y empezó a buscar otras fórmulas para conseguir la eliminación de los coeficientes reductores que los penalizan de por vida. En esta línea, hace una semana dio a conocer que los trámites para llevar su causa antes los tribunales ya estaban en marcha y que elevaría su reivindicación hasta la justicia europea.

El bufete de abogados y el procedimiento a seguir

Para ello, ya tiene cerrado un procedimiento jurídico con el prestigioso bufete de abogados Navas & Cusí, especializado en Derecho de la Unión Europa. El primer paso de su plan sería recurrir a la vía administrativa, poniendo una queja formal en el Parlamento, otra en la Comisión de Peticiones del Parlamento y otra queja en el Defensor del Pueblo europeo. Estas instituciones tienen un año para responder y en caso de no tener éxito o de no recibir respuesta, Asjubi40 pasaría a la segunda vía, la vía contenciosa, que pasa por denunciar al Estado español en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el caso de que el tribunal fallase a favor de Asjubi40 y España incumpliese la resolución, se aplicarían sanciones económicas al Estado español.

En su vídeo, la asociación también resuelve que si, en caso de resolución favorable y cumplimiento por parte de España, las personas adheridas a la queja deben realizar alguna otra gestión adicional. En tal supuesto, los demandantes no tendrán que hacer nada, ya que España debería cambiar su legislación para aplicar la normativa europea vigente. Eso sí, las personas no adheridas a la queja colectiva de Asjubi40 sí tendrían que presentar sus denuncias individuales para beneficiarse de este cambio normativo, como ocurre actualmente con, por ejemplo, las cláusulas suelo, con la demora que ello puede conllevar.

¿Quién se puede sumar a la solicitud y qué documentación se necesita?

Todas las personas que se hayan jubilado anticipadamente, tengan penalizada su pensión y tengan más años cotizados que los que se requieren actualmente. Para sumarse a la solicitud de Asjubi40 los interesados deberán contar con los siguientes documentos:

-Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la prestación de pensión de jubilación donde consten las cotizaciones acreditadas, la base reguladora, el porcentaje de la pensión, coeficiente reductor y pensión inicial.

-Copia del DNI.

-Copia del informe de vida laboral.

-Justificante de discapacidad, si es el caso.

-Carta de despido, si es el caso.

-Hoja de encargo profesional y documento de prestaciones de datos debidamente firmada.

Para completar su plan y por consejo del bufete de abogados, Asjubi40 también presentará ante el Defensor del Pueblo español una queja en la que figura la solicitud de interposición de un recurso de inconstitucionalidad dentro de la reforma de la ley general de la Seguridad Social.

El plazo de tiempo que Asjubi40 baraja para conseguir una respuesta y conseguir la despenalización de sus pensiones oscila entre el año y los tres años. Tras la resolución favorable, el estado español tendría que tomar las medidas pertinentes, pero no con carácter retroactivo, aunque los beneficiados podrían solicitarlo, después y de forma individual, ante la justicia española.

¿Cuándo se puede apuntar?

El margen temporal para sumarse a la queja será de 15 días desde que Asju40 lo notifique por sus redes sociales, algo que aún está por conocerse. Entonces, se pondrá a disposición de los interesados un número de cuenta y el correo electrónico de la gestoría donde tendrán que mandar la documentación necesaria a aportar.

Tras el anuncio de esta semana, el calendario que tiene en mente Asjubi40 es el siguiente. Durante el mes de marzo el bufete de abogados irá registrando a todas las personas que se hayan sumado a la reclamación y recopilará toda la documentación necesaria, “con el objetivo de que a primeros de abril ya puedan plantear la reclamación ante la Justicia”, detalla el portavoz de la asociación. Debido a su reciente lanzamiento, Asjubi40 aún no cuentan con una cifra estimada de participación. No obstante, Santiago Menchero adelanta que otros grupos que no pertenecen a Asjubi40 están estudiando sumarse a esta reclamación por la vía jurídica.