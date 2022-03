Estos son los pescados y mariscos más baratos en el mercado y que menos han subido por la inflación

La economía española se ve entre la espada y la pared a causa de una inflación desbocada que alcanzó en el pasado mes de febrero un nuevo máximo en más de 35 años al escalar hasta el 7,6%, incremento directamente relacionado con unos precios de la electricidad disparados y en general con un aumento de la energía de más del 80% en un año en algunos casos.

Pero, esta escalada no parece tener techo ni un final en el corto plazo, ya que todas las previsiones apuntan a que esta se extenderá mínimo hasta 2023, encareciendo a su vez la cesta de la compra de todos los españoles.

El continuo incremento de los precios de la cesta pone en serios problemas el desarrollo de la vida de muchas familias, ya que realizar la compra semanal es uno de los gastos básicos que todos los ciudadanos compartimos.

Lubina, lenguado y almeja: los productos más económicos

En este sentido, de los productos que más han aumentado su coste, el pescado se encuentra entre ellos, ya que el mal tiempo, sumado a la inflación, ha provocado que el precio tanto del pescado como del marisco de haya incrementado en lo que llevamos de año.

“El pescado y el marisco, ya sea fresco o congelado, se ha encarecido un 3,5% en los primeros meses de 2022. Lo normal es que los precios caigan tras las Navidades y Reyes y la gente de Galicia aproveche para comprar en grandes cantidades y congelar el producto. Este año el inflacionado mercado complica el acopio y la compra más reducida”, añaden desde la tienda online de marisco en España, Mariscos O Grove.

Por tanto, desde la compañía señalan que es importante que los consumidores sepan elegir el momento y estación del año adecuados para poder adquirir buen género. Desde que comenzó el año, la lubina y el lenguados son dos pescados que se encuentran a “muy buen precio” debido a su abundancia, a pesar de que este segundo sea un poco más caro, aún se encuentra a niveles “muy razonables” para el cliente.

En lo que respecta al marisco, productos de alta calidad como la almeja fina o babosa se encuentran a un buen precio en estas fechas. Asimismo, a pesar de que la cigala es un crustáceo que tiene un precio bastante elevado en otras épocas del año, en la actualidad está “bastante más asequible”. No obstante, en cara opuesta se sitúa el bogavante, con un precio considerable debido a su escasez en las aguas gallegas, por lo que el momento “idóneo” para adquirirlo es en verano al ser más abundante.

El mal tiempo en las costas de Galicia ha sido el principal motivo de este encarecimiento, ya que ha dificultado la labor de pesca. Como cabe esperar, cuando hay menor cantidad de género, la demanda es mayor y por tanto, el precio también incrementa. Sin embargo, este no ha sido el único motivo, sino que los precios de los carburantes ha provocado que algunos marineros no hayan salido a pescar, ya que el gasto no compensa el beneficio.