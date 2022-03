El sector del transporte acusa al Gobierno de inacción: “Portugal y Francia han bajado ya la gasolina hasta 30 céntimos. Aquí cero”

Fenadismer, una de las asociaciones mayoritarias que no ha secundado el paro -aunque muchos de sus afiliados sí lo están haciendo- ha vuelto a advertir al Gobierno que el decreto ley aprobado en marzo no es ahora aplicable por la “alta volatilidad diaria en los precios de los carburantes, debido en parte a la irracional y abusiva alteración en el mercado de los carburantes que están llevando a cabo las compañías petrolíferas, lo que exige en este momento que el Gobierno adopte medidas urgentes y excepcionales que garanticen una estabilidad de los precios para que los transportistas puedan desarrollar su actividad en condiciones mínimas de rentabilidad”.

También han acusado al Ejecutivo de inacción ante la huelga y por la subida de costes. “La falta de concreción de las medidas que debe adoptar no hace sino transmitir mayor inseguridad a los miles de transportistas que en la actualidad se encuentran en una situación límite para poder seguir trabajando en condiciones de mínima rentabilidad”. Por ello, esta asociación vuelve a advertir al Gobierno que “esta indefinición contribuirá a alargar en los próximos días el paro del transporte que miles de transportistas, tanto afiliados como no afilados a Fenadismer, están llevando a cabo”. Fuentes cercanas a los transportistas advierten de que “si el Gobierno no toma medidas ya, la huelga no parará”.

En contraste con la opacidad con que está actuando el Gobierno español hasta la fecha para concretar las medidas de choque a la situación límite del sector, el Gobierno portugués ha alcanzado un acuerdo con las asociaciones de transportistas de aquel país para aprobar un paquete de medidas tendentes a atenuar el fuerte impacto que el incremento incontrolado de los carburantes está ocasionando al sector del transporte por carretera, y a otros sectores económicos, como consecuencia de la situación bélica que se vive a nivel internacional tras la invasión rusa de Ucrania.

Así, el acuerdo alcanzado incluye una bonificación de hasta 30 céntimos por litro de gasóleo a los vehículos de transporte de hasta 35 toneladas, que se limita a los 20 céntimos por litro en el caso de los camiones de mayor tonelaje. Asimismo se establece idéntica bonificación de 30 céntimos para el suministro del aditivo AdBlue necesario para el funcionamiento de los motores de los vehículos, así como de una serie de medidas tributarias para facilitar el pago aplazado de los impuestos que gravan la actividad. Francia tomó hace unos días medidas semejantes con sus transportistas.

Para facilitar la aplicación de dichas medidas de subsidio, que estarán vigentes al menos durante tres meses, el Gobierno implementará un sistema de reembolso directo en las gasolineras en colaboración con las compañías petrolíferas, para de este modo contribuir a la mejora de la tesorería de los transportistas. Este compromiso del Gobierno portugués con el sector del transporte por carretera, de modo análogo a como han llevado a cabo otros países europeos, contrasta con la sorprendente falta de concreción que viene manifestando el Gobierno español sobre las medidas que pretende aplicar en la actual coyuntura económica para todos los sectores económicos afectados, y en particular para el sector del transporte. “Portugal y Francia han bajado la gasolina hasta 30 céntimos. Aquí cero”, denuncian los transportistas.