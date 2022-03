Pallete afirma que la CNMC “ya está tardando” en promover la igualdad entre operadores

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha afirmado que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) “ya está tardando” en promover que se igualen las condiciones entre operadores tradicionales con los nuevos tipo WhatsApp.

Preguntado este martes en un desayuno organizado por la Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos) en Madrid por la CNMC, que “parece partidaria de que se igualen las condiciones entre operadores tradicionales y operadores nuevos tipo WhatsApp a la hora de sufragar la red (de infraestructuras de telecomunicaciones)”, el presidente de Telefónica ha respondido: “Ya están tardando”.

Álvarez-Pallete se ha referido a este organismo regulador, cuya presidenta, Cani Fernández, defendió esta semana en el Congreso que operadores de telecomunicaciones tradicionales (como Telefónica, Orange o Vodafone) y los nuevos, tipo WhatsApp, se sometan a normas “equivalentes”, de forma que “no haya una discriminación” entre unos y otros.

“No estoy pidiendo que regulen a los demás; pido que si ellos no están regulados y compiten en lo mismo que yo, que me desregulen a mí”, ha dicho Pallete que ha añadido que, de lo contrario, se “está compitiendo en desigualdad de oportunidades”.

El presidente parte “de la base” de que la “definición de los mercados relevantes está mal hecha”, teniendo en cuenta que Telefónica no solo compite con Orange o con otros operadores, sino también con las plataformas de “streaming”, que, sin embargo, no están definidas en las cuotas de mercado que tienen en cuenta los reguladores. “Los mercados relevantes no están bien definidos”, ha insistido Pallete, que es partidario de una autorregulación.

El planteamiento de Pallete coincide con el que sostienen las principales telecos de Europa, Telefónica, Orange, Vodafone y Deutsche Telekom, que recientemente han pedido de forma urgente a la UE para que introduzca normas que propicien que las plataformas digitales contribuyan de una forma “proporcionada” y “justa” a los costes de la red de infraestructuras de telecomunicaciones.

En un momento de su discurso, en un desayuno organizado por la Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos), Pallete se ha referido motu propio a los reguladores y ha dicho: “La regulación está anclada en el siglo pasado”. “Se les paró el reloj en el siglo pasado a los reguladores”.

El presidente de la compañía de telecomunicaciones se ha referido en su intervención a avances como el metaverso y a los cambios que implicará la realidad virtual y aumentada en las reglas en las que se rigen los ciudadanos, incluso en las fiscales, que no estaban “pensadas para esto”.

También se ha referido a los datos, por los que se ha mostrado partidario de que se paguen y a la “espiral del silencio” -el título de su conferencia- que implica que “cada vez sea más difícil ir en contra de la opinión mayoritaria”.