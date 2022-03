¿Pueden vetarme de un vuelo o de una aerolínea?

Estar borracho, haber fumado en vuelos anteriores, comportarse de forma ofensiva o hablar mal al personal de la aerolínea pueden ser motivos suficientes para quedarse en tierra. Las aerolíneas se reservan el derecho de admisión de pasajeros, pudiendo denegar el embarque por un incidente previo al vuelo o vetar al pasajero para vuelos futuros. No obstante, la interpretación de lo que se considera un comportamiento inapropiado es muy amplia y puede dar lugar a situaciones de abuso de poder por parte de la compañía, como cuando en verano de 2019 Vueling denegó el embarque a una pasajera por llevar una vestimenta inapropiada: un body, o lo que la aerolínea consideró un bañador. Reclamador.es explica qué derechos tiene el viajero que ha sufrido el veto de la aerolínea.

Denegación de embarque por overbooking

La plataforma de reclamaciones online señala que, en primer lugar, hay que distinguir entre la denegación de embarque como consecuencia de overbooking y la denegación que se produce como una “sanción” al pasajero que en el pasado causó problemas a la aerolínea. En el caso de sobreventa de billetes, la compañía está obligada a reubicar al pasajero en el vuelo más cercano en el tiempo y a asistirle durante el intervalo en que se ha quedado en tierra, además de compensarle económicamente. Un caso que disparó la polémica en redes sociales fue el de la expulsión forzosa del pasajero David Dao de un vuelo de United Airlines en 2017. El vídeo del pasajero siendo sacado a rastras por negarse a bajar del avión corrió como la pólvora. Finalmente la aerolínea llegó a un pacto amistoso con el afectado y reconoció que no se debió llamar a los agentes de seguridad y que no se le dio al cliente la compensación adecuada, ya que no se le ofreció una alternativa viable para llegar a su destino.

Veto de la aerolínea

En caso de veto de una aerolínea, se habla de “las listas negras” y del derecho de admisión de las aerolíneas. Cuando se produce el veto de la aerolínea, si el cliente conflictivo vuelve a adquirir billetes, lo habitual es que se le reembolse el dinero sin más explicación y se anule el vuelo. “Pero en otras ocasiones no lo hace y el viajero tendrá derecho a solicitar el reembolso íntegro del coste del billete cancelado. Y esto sin perjuicio de la posibilidad de que el pasajero pueda reclamar una indemnización puesto que se le tendrá que justificar la causa de la denegación”, explica Reclamador.es. Eso sí, la posibilidad de reclamar dependerá de cada caso, añade la plataforma de reclamaciones.

Derecho de admisión de la aerolínea

El derecho de admisión de las aerolíneas o el derecho a denegar el embarque está ligado a una conducta inadecuada y cada aerolínea suele recoger su propio listado de motivos. Así, por ejemplo, las compañías aéreas indican que podrán denegar el embarque por la conducta del pasajero. Son frecuentes las cláusulas que advierten sobre la denegación cuando el viajero presenta evidentes síntomas de embriaguez o una conducta agresiva con la tripulación o el resto de los pasajeros.