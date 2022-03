Así puede presentar la declaración de la Renta 10 días antes de que empiece el plazo oficial

A falta de dos semanas para que arranque la campaña de la Renta 2021, los contribuyentes ya están deseosos por saber si se encuentran entre los afortunados a los que Hacienda debe ingresarles dinero y, si es así, por recibir las cantidades cuanto antes. Lo que muchos no saben es que la startup española TaxDown, colaborador social de la Agencia Tributaria, permite elaborar la declaración desde el 28 de marzo, 10 días antes de que empiece la campaña oficial, para poder desentenderse antes de esta obligación fiscal y obtener la devolución casi de forma inmediata. Además, esta aplicación se caracteriza por ofrecer un ahorro medio de 400 euros en la declaración al aplicar las deducciones que no vienen incluidas en el borrador y que suelen pasar desapercibidas para los contribuyentes. Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown explica a LA RAZÓN cómo funciona su sistema anticipado de la declaración y la claves de esta campaña.

¿Qué es TaxDown y cómo funciona?

TaxDown es un aplicación tanto de móvil como de escritorio para hacer la declaración de la Renta de una manera sencilla y rápida. El valor añadido que tiene para la mayoría de usuarios es conseguir un mejor resultado que el que viene en el borrador, aplicando deducciones que no vienen por defecto, y asegurando que el resultado está bien. Se tiene mucho miedo a cometer cualquier error en todo lo relacionado con Hacienda y TaxDown pone mucho esfuerzo en que eso no pase, gracias a la tecnología y a los asesores que tenemos detrás revisando las declaraciones.

Novedades en la aplicación de TaxDown: presentar la declaración desde el 28 de marzo

Hemos creado una integración que permite, a todo el mundo que tenga inversiones en brokers digitales, inversiones en bancos extranjeros que no reportan a Hacienda e incluso en criptomonedas, introducir las credenciales con un clic y que la información de estas plataformas se incorpore directamente al borrador. Si se recurre a hacer la declaración mediante Renta Web, esta información hay que meterla a mano, porque nunca viene por defecto en el borrador.

También hemos lanzado un módulo específico para autónomos. Son alrededor de 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia a los que vamos a poder ser capaces de dar servicio este año con TaxDown. No obstante, hay que tener en cuenta que la aplicación da cobertura a los contribuyentes de toda España, excepto a los de las comunidades forales (País Vasco y Navarra), porque tienen una Hacienda completamente diferente.

Como gran novedad, desde el lunes 28 de marzo vamos a permitir que cualquier persona presente la declaración de la Renta de forma adelantada con TaxDown. Es decir, 10 días antes que la Agencia Tributaria. De esta manera, la gente va a poder dejar la presentación lista incluso antes de que abra el período oficial. Vamos a ser la única solución que permita hacer la declaración antes de tiempo. Además, Hacienda hace un esfuerzo por devolverles el dinero cuanto antes a aquellos que presentan la declaración pronto, por lo que TaxDown permitirá obtener la devolución casi de forma inmediata.

¿Qué ofrece TaxDown que no ofrezca el programa de Hacienda Renta Web?

La primera diferencia es la mejora del resultado gracias a la aplicación de deducciones que por defecto no vienen en el borrador. Nosotros de media ahorramos 400 euros a nuestros usuarios y estimamos que cada año los españoles pierden 9.000 millones de euros en deducciones que se aplican. Hay otra ventaja reseñable en comparación con el programa de Hacienda y es que, el reporte de todos esos ingresos que no vienen en el borrador, como pueden ser las criptomonedas, se simplifica. Y la tercera pata es que ya no es solo una plataforma tecnológica, sino que es una combinación de tecnología y servicio de alta calidad. Tenemos un equipo de expertos fiscales con mucha experiencia que asesoran al contribuyente en la elaboración de la declaración y que revisan todas las declaraciones antes de presentarlas. Además, estos expertos también ayudan al contribuyente en el caso de que Hacienda solicite información adicional a posteriori.

Fundadores de TaxDown, de izquierda a derecha: Joaquín Fernández, Álvaro Falcones y Enrique García FOTO: TaxDown

¿Qué diferencia a TaxDown del típico asesor fiscal de toda la vida?

El proceso acaba siendo muchísimo más sencillo. La asesoría tradicional ha tenido muy poco apoyo de la tecnología, lo que hace que la experiencia final del usuario se base en el intercambio de cientos de emails y documentos. Esto hace que el proceso sea un poco tedioso. La apuesta tecnológica de TaxDown también contribuye a proteger la información. No lo pensamos mucho, pero al final estamos compartiendo con el asesor todos nuestros documentos y contraseñas por correo electrónico. Y, por último, es verdad que la eficiencia que nos da la tecnología nos hace ser bastante más baratos de lo que es un asesor tradicional.

¿Qué tipos de planes ofrece TaxDown para hacer la declaración y qué coste tienen?

Por un lado está el plan Pro, que con un coste de 35 euros incluye la presentación de la declaración ante la Agencia Tributaria, revisión de un experto y asesoramiento con respuesta en un máximo de 24 horas. El plan Life vale 45 euros, también incluye, la presentación, revisión y asesoramiento, pero en este caso la respuesta será inmediata a través de un chat. Y por último, el plan Full, por 75 euros, que está destinado a usuarios que directamente no quieren responder el cuestionario. Basta con subir la documentación, el asesor revisa y elabora la declaración de la Renta, llama al contribuyente para explicarle todo el proceso en poco tiempo, apenas media hora, y solventar cualquier duda.

¿Sigue habiendo contribuyentes que en esta declaración tendrán que estar pendientes de tratamientos fiscales diferentes debido a la pandemia?

Va a seguir habiendo coletazos porque hay ERTE que se extendieron durante parte de 2021, pero va a ser menos traumático que el año pasado. Fue una pesadilla. Incluso Hacienda recomendó a la gente que había estado en ERTE que no se presentase la declaración hasta las últimas semanas. Lo que hay que tener en cuenta es que al recibir un prestación por parte del SEPE, el organismo cuenta como un segundo pagador y la obligatoriedad de declarar se rebaja de 22.000 euros a 14.000 euros si se ingresan más de 1.500 euros por parte del segundo pagador.

¿Cuáles son las deducciones autonómicas más beneficiosas y que más pasan desapercibidas?

Las deducciones que más podrían aprovechar los contribuyentes y que suelen desconocer son las relacionadas con la vivienda, ya sea al alquiler o a la inversión en la compra de la vivienda. Luego hay muchas deducciones en el ámbito familiar, tanto por tener hijos, por gastos en libros, en educación, etc. Y en prácticamente en todas las comunidades hay deducciones que fomentan la inversión en diferentes ámbitos, como coches eléctricos, adecuación ecológica de la vivienda, inversión en startups o donativos, entre otras.

Declaración conjunta o individual, ¿cuál sale más a cuenta?

Como normal general, si los dos miembros de la pareja trabajan y tienen ingresos, en cuanto ambos superan los 7.000 u 8.000 euros al año, casi siempre es más beneficioso que los dos la hagan de forma individual o que uno la haga individual y el otro no esté obligado. Sin embargo, siempre merece la pena la declaración conjunta cuando uno de los miembros de la pareja no trabaja o tiene unos ingresos muy bajos.

¿Cómo tributan las criptomonedas?

Todas las criptomonedas tributan en el momento en el que las vendemos a modo de ganancias o pérdidas. Además, si, por ejemplo, con Bitcoin se compra Ethereum también hay que reportar el cambio de valor y la ganancia o pérdida que se haya producido. El problema es el desconocimiento acerca de su tributación. Hay un 40% de los contribuyentes que creen que no hay que reportarlas. Y un 30% adicional que, sabiendo que hay que tributar por ellas, no saben cómo reportarlas. Por eso, nuestra nueva funcionalidad de incluirlas en la declaración va a facilitar mucho las cosas.

Próximos pasos de TaxDown: dan el salto a México

TaxDown ha cerrado una nueva ronda de 5,5 millones de euros de financiación consolidándose así como la solución líder en España para la declaración de la Renta y ha anunciado su lanzamiento en México, comenzando así su expansión internacional por América Latina. Se convierte así en la primera herramienta de software de impuestos del país y es la punta de lanza para ser la mayor app de impuestos en países de habla hispana. Nuestro objetivo es ser el software de impuestos líder en todos los países de habla hispana. Además, a largo plazo nos gustaría ser una herramienta que no solo ayuda durante la declaración de la Renta, sino que durante todo el año permita a los contribuyentes tomar mejores decisiones. Y otro de nuestros grandes propósitos es invertir mucho en equipo para mejorar el producto, la atención a nuestros usuarios y poder replicar lo que hemos hecho en España en otros países.