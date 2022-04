Esta es la forma más rentable de cobrar un plan de pensiones

La hucha pública de las pensiones lleva años lidiando con grietas que ponen en riesgo su sostenibilidad. Ante el miedo a percibir una pensión baja o que no les permita mantener su actual estilo de vida durante la jubilación, son muchos los trabajadores que apuestan por ahorrar para el retiro con su propia hucha privada. Este ‘cerdito’ tiene en la mayoría de los casos forma de plan de pensiones. Para todos aquellos trabajadores que hayan recurrido a esta fórmula de ahorra, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a través de su revista mensual núm. 99 de OCU Inversiones, publica unos consejos para cobrar el plan de pensiones en el tiempo y forma más rentable para sus bolsillos.

¿Qué es un plan de pensiones?

Es un producto de ahorro enfocado a reservar un colchón para la jubilación, por lo que tiene un acceso más restringido. Precisamente por ello, el titular solo podrá rescatar su plan de pensiones en el momento de su jubilación y en los siguientes casos: a partir de 10 años de antigüedad, en caso de desempleo de larga duración, incapacidad laboral, enfermedad grave o fallecimiento del partícipe. Aún así, la OCU recuerda que no es obligatorio rescatarlos de forma obligatoria en ninguna de estas circunstancias, ya que se trata de un derecho que no caduca y que se puede ejercer justo tras la contingencia o más tarde, ya que no hay plazo legal alguno.

Los planes de pensiones han sido una de las fórmulas más populares para complementar la pensión pública con ahorros propios, pero los cambios en su fiscalidad están reduciendo su atractivo. Por la mayoría es conocido que Hacienda permite deducir en la declaración de la Renta una parte de lo que aporte a su plan de pensiones individual. No obstante, desde 2021 esta cifra ha menguado considerablemente para incentivar en su lugar los productos colectivos o de empleo. Para 2022, la aportación deducible se reduce en 500 euros más, pasando de 2.000 euros a 1.500, mientras que las desgravaciones para planes de empleo suben este año de 8.000 a 8.500 euros. Esta es una de las propuestas estrella del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para ampliar el número de españoles que tienen un plan de pensiones que complemente su pensión.

¿Qué preguntarse antes de rescatar un plan de pensiones?

Las cuestiones que deben determinar la decisión son: ¿me hace falta? y ¿cuánto pagaré en impuestos?. En cuanto a la necesidad, si el consumidor no lo necesita, es mejor mantener el dinero invertido en el plan, y así seguirá rentando (siempre que este sea un buen plan) y además el contribuyente no sufre merma alguna debido a los impuestos. El segundo factor a tener en cuenta es la fiscalidad. El consumidor deberá tributar como si de una renta del trabajo se tratara por la totalidad de la cantidad cobrada (¡no solo por la ganancia!) pudiendo llegar a tributar hasta el 50% de la cantidad cobrada. Por ello, la OCU aconseja, siempre que se pueda, retrasar el cobro del plan al menos hasta el año siguiente, para no acumular en el mismo ejercicio ingresos que aumenta la base general del IRPF.

¿Cómo es su tributación en 2022?

Para 2022, el límite máximo de deducción por aportaciones a planes de pensiones individuales asciende a la menor entre 1.500 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y/o de actividades económicas. Este límite es aplicable a planes de pensiones individuales y planes de previsión asegurados (PPA), pero también para las aportaciones realizadas a planes de pensiones de empleo (PPE), planes de previsión social empresarial (PPSE) y mutualidades de previsión social. No obstante, la aportación deducible podrá incrementarse en hasta otros 8.500 euros adicionales (hasta un total de 10.000 euros) para los planes de empleo y los planes empresariales, “siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social empresarial por importe igual o inferior a la respectiva contribución del empleador. A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrán la consideración de aportaciones del trabajador”, explica BBVA Mi Jubilación.

Si su pareja también cuenta con un plan de pensiones, pero no tiene rendimientos netos del trabajo y/o actividades económicas o estos son inferiores a 8.000 euros anuales, el límite máximo de deducción por aportaciones se mantiene en 1.000 euros en 2022. Además, en el caso de titulares con una minusvalía igual o superior al 65%, los límites deducibles tampoco sufren modificaciones y se mantienen en 24.500 euros para este año.

¿Cómo cobrar el plan de pensiones?

Hay varias modalidades, cada una con sus pros y sus contras.

-Si el partícipe opta por el cobro en forma de capital, hay que tener en cuenta que, hasta el 31 de diciembre de 2006, había una reducción del 40% para las prestaciones así percibidas, siempre que hubiesen transcurrido más de dos años entre la primera aportación y el momento en que se produjo la contingencia. Dicha posibilidad desapareció en 2007. No obstante, se estableció un régimen transitorio que permite aplicar dicha reducción del 40% a prestaciones percibidas en forma de capital en una serie de casos, por lo que la OCU aconseja a los partícipes informarse bien para ver si pueden beneficiarse de la citada reducción.

-Si el contribuyente opta por la modalidad de cobro en forma de renta vitalicia, es una modalidad que la OCU no recomienda en ningún caso por el contexto de tipos de interés tan bajos. Aparcar el dinero durante años y años en este producto, con una rentabilidad paupérrima cuando no negativa, supone renunciar a lo que el dinero generaría invertido en el plan y además sin posibilidad de modificación posterior.

Una operación interesante que la OCU recomienda antes de empezar a cobrar el plan es traspasarlo total o parcialmente hacia otro u otros planes, incluidos los PPA (planes de previsión asegurados), ya que se trata de una herramienta muy útil, en el caso, por ejemplo, de un plan que invierta en acciones pues se reduce el riesgo asumido hasta el momento del cobro.