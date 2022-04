Esto es lo que debe hacer si se retrasa su vuelo o pierde el equipaje en sus vacaciones de Semana Santa

La operación salida de Semana Santa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya ha arrancado este viernes, escenario que será testigo de viajeros que vuelven a sus hogares en esta fecha tan señalada y muchos otros que desde el extranjero llegan a nuestro país.

En este sentido, España se encuentra entre los destinos más buscados por los turistas durante esta festividad, por lo que las llegadas aéreas desde el extranjero al país se prevén un 13% por debajo de los valores prepandemia y apenas un 1% por debajo respecto a 2019 en cuánto a los viajes aéreos nacionales se refieren, de acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por tanto, no es de extrañar, que al ser el primer periodo vacacional sin restricciones de movilidad desde la llegada de la pandemia, se espere en el territorio nacional una avalancha de turistas. A su vez, esto se va a traducir en un aumento del tráfico aéreo y del movimiento en los aeropuertos, lo que puede dar lugar a cancelaciones de vuelos o incluso pérdidas de equipaje, haciendo que se vuelva vital que lo usuarios conozcan sus derechos ante estas situaciones, tal y como aseguran desde la empresa reclamaciondevuelos.com.

¿Cómo puede reclamar la cancelación o retraso de un vuelo?

La alta afluencia en los aeropuertos que se espera esta Semana Santa, sumado a un incremento en la demanda, son dos factores determinantes que pueden hacer que los viajeros se tengan que enfrentar a retrasos o cancelaciones.

A no ser que estas situaciones por causa de fuerza mayor como una meteorología adversa o una huelga de controladores, los usuarios tienen derecho a una indemnización que puede ir desde los 250 hasta los 600 euros dependiendo de la distancia del vuelo. Asimismo, aquellos gastos que se dejen de disfrutar por dicha cancelación o retraso, así como los daños y perjuicios ocasionados, también se pueden reclamar a la aerolínea.

Además, el usuario podrá pedir un reembolso del billete comprado en determinadas circunstancias. Si se trata de una cancelación, este podrá solicitar de manera gratuita la la reubicación en otro vuelo con el mismo destino o sacar uno nuevo, pidiendo que se reembolse el valor de mayor importe.

Siempre y cuando el retraso de un vuelo haya sido en un periodo de más de tres horas, el viajero podrá reclamarlo, mientras que si un vuelo ha sido cancelado, este aviso tendrá que producirse con menos de 14 días de antelación.

Así es como puede reclamarse un overbooking

Esto no es una situación que se de con demasiada frecuencia, no obstante, puede ser que un viajero al llegar a la puerta de embarque se encuentre con el mensaje de la compañía de que el vuelo está completo y no es posible embarcar. Esto sucede cuando desde las compañías venden más billetes que capacidad tiene el avión, en previsión de que algunos pasajeros puedan cancelar el viaje y así maximizar la rentabilidad.

Sin embargo, en el caso de que nadie cancele, esto supondría que varios usuarios podrían quedarse sin su viaje soñado. Por tanto, el pasajero puede pedir el reembolso del vuelo, un vuelo alternativo que le lleve a su destino lo antes posible o directamente una indemnización en función de la distancia del viaje

¿Cómo puede reclamar la pérdida o rotura de su equipaje?

El que cancelen un vuelo o lo retrasen, no es el único problema ante el que se pueden enfrentar los usuarios de estas aerolíneas, sino que además es posible que su equipaje se pierda o sufra algún desperfecto.

El importe de la indemnización por la pérdida de equipaje dependerá de los días que este ha estado perdido, su valor en caso de no recuperarlo y los daños y perjuicios que haya causado la pérdida. En este sentido, para reclamarlo, el usuario debe rellenar en el aeropuerto un documento PIR por maleta que se haya perdido, dejando constancia de la fecha y tipo de incidente, en el que deberán figurar los datos del vuelo, del viajero y características del equipaje.

En este sentido, al pasajero le corresponde una indemnización máxima de 67,33€ por cada día que el equipaje ha estado perdido hasta máximo 21 días en el que se da el equipaje por perdido de forma definitiva, con una indemnización total de 1.414 euros. Asimismo, se podrá recibir una indemnización del importe de la maleta, ropa, compras realizadas... con las correspondientes facturas para acreditar su valor.

“Esta Semana Santa se esperan picos de alta demanda, sobre todo este año que el fin de las restricciones parece permitirnos una vuelta a la normalidad casi por completo y los usuarios están deseando volver a viajar. Sin embargo, no podemos perder de vista las incidencias de las aerolíneas en estos casos, y es importante ser plenamente conscientes de nuestros derechos para poder exigir las compensaciones correspondientes”, explica Ekaitz Bacelo, CEO de reclamaciondevuelos.com.