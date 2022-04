La confianza empresarial y la de Sánchez

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado que publica el Instituto Nacional de Estadística ha bajado un 4 por ciento en el segundo trimestre del año en relación con el anterior. Se trata de la caída más pronunciada desde el segundo trimestre de 2020, cuando se hundió el 26,9 por ciento por el inicio de la pandemia.

Esta noticia se suma a la procedente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha reducido al 4,8 por ciento el crecimiento de España para este año. Las primeras noticias del gasto durante la Semana Santa que llegan desde entidades financieras y el sector turístico hablan de llenazos en hoteles y restaurantes, pero, a la vez, alertan de poca alegría en el gasto. Son tan solo algunas de las informaciones de las últimas horas y que no invitan al optimismo precisamente. En este contexto, desde el Partido Popular han presentado un plan para reducir la carga fiscal de algunos grupos de ciudadanos, con medidas similares a las que han puesto en marcha en otros Estados miembros de la Unión Europea. Es de suponer que en esta ocasión el PP de Feijóo vaya en serio y no haga como el de Rajoy y Montoro, que, al llegar al poder en 2012, y a pesar de haber prometido rebajas fiscales, hicieron lo contrario y pusieron en marcha las mayores subidas de impuestos de los últimos cuarenta años. Y sin pedir disculpas.

Y, mientras tanto, ¿qué dicen desde el Gobierno? Pues, primero, que no están por la labor de bajar los impuestos. En segundo lugar, siguen insistiendo a bombo y platillo en que la situación económica no está tan mal como parece. Y, finalmente, desde La Moncloa repiten hasta la saciedad el importante papel que según ellos está desempeñando Pedro Sánchez en el escenario internacional, tanto en su vertiente política como en la económica. Dicen que el presidente del Gobierno despierta una gran confianza fuera de España y ponen varios ejemplos de ello, como el peso de Sánchez en la última Cumbre Europea y en el asunto energético. El inquilino de La Moncloa y su equipo parecen levitar, a la vista de lo que califican de “su buen cartel” por ahí fuera. Se crea, o no, eso es lo que piensan en Moncloa.