Santander gana un 58% más pero sufre el castigo en bolsa

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, presentó ayer con satisfacción unos «resultados excelentes» del primer trimestre del año, con un beneficio atribuido de 2.543 millones de euros, un 58% más que 12 meses antes. Estos resultados se sitúan claramente por encima de las estimaciones previas de los analistas, pero eso no ha servido para evitar su desplome en bolsa, un 6,79% al final de la sesión, con el resto del sector financiero también en rojo.

Álvarez –que en el momento en que fue preguntado en rueda de prensa el banco caía un 4%– no supo explicar el porqué de esta reacción del mercado y defendió que el Santander mantiene intactas sus previsiones de ingresos, rentabilidad y dividendos, ya que «hasta ahora» en las cuentas han tenido un «impacto escaso» tanto la incertidumbre que ha supuesto la guerra de Ucrania, como los efectos negativos en la actividad económica de la inflación o el esperado ajuste a la baja de las previsiones macroeconómicas del Gobierno.

Y es que al comienzo de la sesión bursátil, el banco llegó a subir un 3,6% y a liderar las subidas del Ibex, pero las dudas sobre la evolución del negocio brasileño, el mantenimiento de las provisiones y una incierta evolución de los costes de explotación han podido ser las causas de este vuelco, reconocieron algunos analistas. El propio consejero delegado admitió previamente ante estos expertos que el incremento de los gastos de explotación «ha sido mayor al esperado», aunque mostró su confianza en mantener una evolución de los mismos «con crecimiento a un dígito a nivel de grupo».

Álvarez aprovechó la presentación para advertir al Gobierno de que, al igual que las empresas, tiene que «controlar el gasto ante el aumento de la inflación» porque se «reduce la renta disponible y obliga a gestionar los costes», una situación que «debe aplicarse a todos, al Gobierno, a las empresas y a las pensiones». Asimismo, volvió a tender la mano al Ejecutivo para canalizar los fondos europeos Next Generation, dando un toque de atención sobre que, «por el momento, no hemos podido actuar como intermediarios, por lo que desconocemos si están llegando a la economía real o no. No soy yo quien debe contestar a eso».