Esto es lo que debe hacer si está incluido en un registro de morosos por error

La guerra de Ucrania sumado a una inflación desbocada ha provocado que los ratios de morosidad continúen siendo un riesgo latente para la banca española, dado que cerca de 94.000 millones de euros se han situado al borde de ser considerados morosos, lo que equivale al 8% de la financiación concedida a empresas y hogares.

Por tanto, no es de extrañar que sean muchas las familias que se encuentren dentro de un fichero de morosos, pero, ¿pueden incluirse indebidamente personas físicas o jurídicas en este registro?

En muchas ocasiones se descubre que los datos personales están en uno de estos registros sin justificación alguna, haciendo que la tarea de conseguir una hipoteca para comprar aquella casa soñada o la adquisición de un vehículo se dificulte considerablemente.

La denegación de estos préstamos es la forma en la que la persona solicitante de los mismos puede enterarse de que ha sido incorporada indebidamente en tales listados, pese a no ser un deudor.

¿Qué hacer si estoy en una lista de morosos indebidamente?

En estos supuestos, tal y como informan desde el portal de reclamaciones Reclamador.es, el afectado debe solicitar de inmediato la baja del registro y en caso de no obtener respuesta, puede realizar una denuncia a la la Agencia Española de Protección de Datos, la cuál impondrá un expediente sancionador frente a los responsables.

Asimismo, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, esta establece que el indebido tratamiento de los datos supone una vulneración del derecho fundamental al honor, por lo que es posible solicitar por vía judicial una indemnización.

Dicha indemnización variará según el tiempo que haya estado incluido el afectado en estos registros así como las consultas que se hayan efectuado por las empresas a los mismos, como por ejemplo cuando se solicita un préstamo a un comercio para la compra “a plazos”, el cuál puede ser rechazado como consecuencia de dicha inclusión en el fichero de morosos. Este procedimiento judicial, tiene carácter preferente y siempre interviene el Ministerio Fiscal, además de la defensa del afectado.

¿Cómo puedo conseguir una hipoteca pese a estar en un registro de morosos?

Tras llevar a cabo los pasos previos, es posible que la persona interesada reitere la petición al banco de solicitud de hipoteca después de que se haya clarificado el error.

No obstante, en el caso de que al afectado necesite obtener la hipoteca del banco lo antes posible, este podrá pedirla de nuevo sin que se clarifique la indebida inclusión en el listado de impagados. “Aunque no es una tarea fácil, podremos convencer más fácilmente al banco si contamos con algún avalista. Es decir, alguna persona solvente de confianza que esté dispuesto a hacer frente a las cuotas de la hipoteca si no pagamos”, sostiene Salvador Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

Asimismo, otra de las opciones que tiene el interesado es que ofrezca como garantía algún inmueble libre de cargas, de esta manera se podrá facilitar el proceso de solicitud de hipoteca, aunque no siempre será posible disponer de tales alternativas.

¿Cómo saber si estás en una lista de morosos?

En el caso de que se incluya a una persona en un fichero de morosos, estos individuos deberán recibir una carta donde se les informe de este hecho y además en la cuál se les facilite un número de referencia con el que consultar sus datos incluidos en el listado. A través de este número, en la web de Equifax, empresa que opera el fichero de Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), los interesados podrán rellenar un breve formulario donde introducir dicha numeración y el DNI o CIF.

Por tanto, las personas interesadas podrán ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) para conocer si están en el listado de morosos y en ese caso, solicitar su rectificación si los datos no son correctos, el borrado de dichos datos o la oposición a dicha inscripción a través de correo electrónico u ordinario.

Además de la consulta de ficheros de morosos a través de Asnef, las personas jurídicas podrán acceder al servicio de pago RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) tras darse de alta previamente. La solicitud a este fichero tiene un coste, y solo podrán consultar la información las personas físicas o jurídicas que acrediten su condición de acreedores.