El futuro de nuestras ciudades pasa por el despliegue del 5G

El mundo está en plena transformación digital como resultado de la aparición y despliegue de un amplio conjunto de tecnologías que están impulsando enormes cambios en la actividad productiva de la mayor parte de los sectores económicos. En el ámbito del impacto económico y ambiental, las redes 5G están llamadas a ser un elemento clave para avanzar en la transformación digital y ecológica de las empresas, las personas, los hogares y la sociedad en su conjunto. El caso de España, la estrategia «España Digital 2025», apunta que, de acuerdo con datos de la Comisión Europea, el impacto económico del 5G supondrá inversiones por valor de más de 5.000 millones de euros y la creación de más de 300.000 puestos de trabajo en nuestro país.

La implantación del 5G y su desarrollo es un hecho, así como la inversión necesaria de empresas e instituciones para realizar el despliegue de dicha red, que cuenta con elementos urbanos, añadiendo el factor medioambiental a la ecuación.

Para ver, analizar, comentar y debatir estos temas, LA RAZÓN organizó en su salón de actos el pasado miércoles 15 de junio una mesa redonda con el título: Despliegue de infraestructuras 5G en la ciudad. Para ello se trajo a dos representantes del ambiente público y dos del privado. Por la parte de empresas, los ponentes que acudieron fueron: Victor Dot, Gerente de DAS y Small Cells en Cellnex, e Iván Rejón, Jefe de Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos en Ericsson. La parte pública estuvo representada por: Carlos Ventura, Coordinador del Área de Economía y Organización del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y Fernando Herrero, Director General de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Todo ello conducido por el periodista Roberto López. El debate se inició con la propuesta a los ponentes para ofrecer un primer titular sobre cómo veían la conectividad 5G en nuestro país. Empezó hablando el representante de Cellnex, Victor Dot, que destacó el trabajo que realiza su compañía para contribuir a un depliegue del 5G eficiente. Por la parte de Ericsson, Iván Rejón, tiene claro que Europa y aún más España, están atrasadas con respecto a otras zonas geográficas en la implantación de este tipo de red.

En cambio, el representante del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid mostró que su municipio ya tenía un 90% de cobertura de 5G, aunque advirtió que aún tenemos que evolucionar y mejorar. Por último, por parte del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Herrero recordó que la ciudad ya ha ido haciendo pruebas en distintas zonas para ver como terminar de implantarlo en toda la ciudad. Y es que, desde el consistorio de la capital tienen claro que no quieren repetir errores del pasado «hay que ser cautelosos de no repetir errores del pasado como pasó en el año 2000 con el 3G. Va a haber un despliegue 5G, pero hay que estudiar cuando se necesite de verdad y haya gente suficiente. La clave es no excederse», dijo Herrero.

El primer punto que abordó Roberto López para que debatieran fue la pregunta sobre cómo está desplegada la red 5G en nuestro país, y como estamos comparándonos con países de nuestro entorno. Aquí, los ponentes dieron una respuesta unánime, y es que vamos atrasados con respecto a otros países y continentes, sobre todo EEUU y Asia.

Según Dot, España está en la media europea. Este dato lo matiza más si cabe Rejón, «EEUU ya ofrece la banda 5G 3.5 que es la mejor de todas. Europa en comparación con Asia estamos al 10% de cobertura, mientras que ellos ya llegan al 90%. Eso sí, esto se puede ver como una ventana de oportunidad». Ventura seguía con la misma idea, pero profundizó en un ejemplo que nos ha tocado vivir estos últimos años que no es otro que la pandemia por Covid-19. «La pandemia nos ha hecho repensar las cosas. Si hubiéramos tenido una red 5G potente, hubiera sido muy bueno para el teletrabajo, las clases online, etc. Pero todos tenemos que tener claro que se debe hacer que llegue a todos los puntos de nuestra geografía, no solo a las ciudades, ya que todos tenemos nuestras necesidades», sentenció Ventura. Sobre las aplicaciones reales que hay del 5G actualmente en nuestras ciudades destaca el Piloto 5G Cataluña, co-liderado por Cellnex y Masmóvil. Adjudicatario de la segunda convocatoria de ayudas de Red.es en el marco del Plan Nacional 5G, el piloto 5G Cataluña cuenta con 8 empresas y desarrolla casos de uso en diferentes ámbitos. El representante de Cellnex en la charla, Victor Dot, comentó que el primer caso de uso tiene como objeto probar la utilización de Realidad Aumentada en el comercio, creando la figura del Virtual Personal Shopper que ubicado en el Mercado de la Boquería de Barcelona, facilita la compra virtual. Otros casos de uso se enfocan en turismo, industria, seguridad y educación. Rejón se mostraba en la misma línea, y daba varios casos en los que en España ya se usa esta tecnología como el astillero 5G de Navantia, el Corte Inglés de Valdemoro o la planta Ford de Galicia. Ventura se centró más en las posibilidades en relación con el trabajo, educación y sanidad. Y por último Herrero insistió en la necesidad de recursos para implementarlo, y, sobre todo, de dónde se iban a obtener dichos recursos.

Y ya para terminar el moderador les propuso que hablaran sobre los fondos europeos y como estos pueden influenciar en la cons-trucción de esa red 5G. Aquí el representante del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Herrero quiso ser claro al decir que «el dinero es importante, pero también saber cuándo adoptar una tecnología así. Si llegas tarde, te pierdes servicios, pero si llegas demasiado pronto, esa tecnología aún no estará desarrollada. El acertar es clave». Desde Cellnex ven que lo importante es la colaboración público-privado, según dijo Victor Dot. Por su parte Iván Rejón destacó que toda la red 5G de Ericsson se desarrolla en Madrid, por lo que hay un compromiso para su crecimiento. Y ya por último Carlos Ventura volvió a lo que dijo el representante de Cellnex sobre que la clave es que instituciones y empresas tienen que estar coordinadas para que se de esto.

El objetivo «España Digital 2025»

El plan «España Digital 2025», es una agrupación de 50 medidas en 10 ejes estratégicos que son: conectividad digital, impulso a la tecnología 5G, competencias digitales, ciberseguridad, transformación digital del sector público, transformación digital de la empresa y emprendimiento digital, proyectos tractores de digitalización sectorial, España, hub audiovisual, economía del dato e inteligencia artificial y derechos digitales. Todo ello gracias a una inversión de 70.000 millones de euros del ámbito público-privado. El proyecto se centra en el impulso a la transformación digital del país como una de las medidas para relanzar el crecimiento económico, según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital.