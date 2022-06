¿Qué puedo hacer si me mudo a una casa que tiene una deuda con los suministros?

Cambiar la titularidad de los suministros : Esta supone la opción más sencilla, ya que simplemente se cambia el nombre del anterior propietario por el nuevo. Sin embargo, al llevar a cabo esta opción, esta segunda persona estaría asumiendo las deudas del anterior propietario, por lo que las debería abonar. Asimismo, las compañías no pueden ni cortar los suministros ni exigir a los nuevos propietarios pagar lo que debe el anterior titular, ya que estas deudas son personales y no recaen sobre la vivienda. No obstante, sí que pueden obligar a subrogar los contratos y, por lo tanto, a pagar los importes pendientes para poder ponerlos a su nombre. En este sentido, en algunos casos, la Ley de Propiedad Horizontal permite que las compañías se acojan a una norma que se conoce como afección real, obligando a pagar las deudas que recaen sobre un inmueble, independientemente de si el moroso es su titular o no.