Si va a volar este verano, no lo haga con estas aerolíneas

Si tiene pensado coger un avión este verano, debería pensarse echar un vistazo al listado que adjunta este link. No, no se trata de una clasificación de las aerolíneas más baratas, puntuales o confortables del mundo. Todo lo contrario. Contiene una relación de aerolíneas en las que es poco recomendable viajar a ojos de la Comisión Europea. De hecho, la denominada Lista de Seguridad Aérea está conformada por las aerolíneas que tienen prohibido operar o sólo pueden hacerlo de forma muy restringida en cielo europeo por no cumplir con los estándares internacionales de seguridad aérea.

La última actualización, que data de mediados de junio, incluye 103 compañías que tienen prohibido volar en Europa. En el caso de 97 de estas aerolíneas, certificadas en 16 estados, porque la supervisión de la seguridad por parte de las autoridades de aviación de esos países ha sido inadecuada. En esta situación se encuentran compañías como Ariana Afghan Airlines (Afganistán), Air Fast Congo (Congo) o Ceiba Intercontinental (Guinera Ecuatorial). También están incluidas 21 aerolíneas certificadas en Rusia, entre ellas, la estatal Aeroflot, que fueron añadidas al listado el pasado mes de abril, dos meses después de la invasión de Ucrania. No obstante, la justificación que ofreció entonces la comisionada de Transporte de la UE, Adina Vălean, para la inclusión de las aerolíneas rusas en la lista negra de Bruselas es que la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia había permitido hasta entonces que estas compañías operasen aviones de propiedad extranjera sin un Certificado de Aeronavegabilidad válido. Además, añadió, las aerolíneas rusas lo habían hecho a sabiendas violando así las normas internacionales de seguridad pertinentes.

Las otras seis aerolíneas que no pueden volar en la UE -Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Surinam), Iran Aseman Airlines (Irán), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigeria) y Air Zimbabwe (Zimbabwe)- están vetadas debido a las graves deficiencias de seguridad que presentan en sus operaciones.

El listado incluye otras tres compañías que sí pueden operar en la UE, aunque sólo si emplean determinados modelos de avión: Air Service Comores (Comoras), Iran Air (Irán) y Air Koryo (Corea del Norte).

Como explica la Comisión Europea, cuando una aerolínea considera que cumple con los estándares internacionales de seguridad, puede solicitar que se inicie el procedimiento para ser retirada de su “lista negra”.