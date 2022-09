Las energéticas alemanas dejan tirados a un millón de clientes al rescindirles sus contratos por los altos precios

Muchos clientes de la eléctrica alemana E.On están recibiendo cartas en las que, sin previo aviso, se les notifica la rescisión de su contrato. “Todos los proveedores se enfrentan actualmente a una situación históricamente única en los mercados de la energía -se asegura en la misiva-. Las tarifas se revisan continuamente, por lo que desafortunadamente tenemos que dar por finalizado su contrato”. La única opción que E.On ofrece a sus clientes es cambiar a una tarifa significativamente más cara, volver al servicio básico o cambiar de proveedor. En un momento en el que Alemania se anota una alta inflación y los precios de la gasolina están por las nubes, la decisión de la compañía está poniendo en apuros a muchos usuarios.

Pese a lo llamativo, la situación no es nueva. No es la primera vez que en los últimos meses pequeños proveedores de electricidad rescinden contratos de forma unilateral, pero sí la primera en que esta decisión está comandada por un gigante de la energía. La rescisión del período del contrato es legalmente correcta, como aseguró el defensor del consumidor Matthias Moeschler, en una entrevista concedida a la televisión alemana ntv. Sin embargo, la decisión de la eléctrica está sorprendiendo en numerosos ámbitos. “¿Por qué una empresa con tan buena reputación no regula los precios en lugar de dar este aviso?”. Según Moeschler, un cliente afectado que pagaba alrededor de 25 céntimos por kilovatio hora, a partir de ahora tendrá que pagar unos 80 céntimos con la alternativa que se le ofrece. Una subida que, según este defensor del consumidor, es excesiva.

Las asociaciones alemanas de consumidores están alertando de que, además de E.On, otro gran proveedor está dando de baja a los clientes, en este caso en las tarifas de gas. Según Moeschler, alrededor de 20 proveedores rescindieron contratos de electricidad y gas antes del final del plazo; algo que, según estas asociaciones, es inadmisible. Casi un millón de clientes se han visto afectados, en su mayoría con sus contratos de electricidad. Además, y desde que comenzara la crisis energética, trece proveedores se han declarado en quiebra.

Indefensos

Hasta el momento, E.On, no se ha referido al número concreto de clientes afectados. Solo un portavoz de la compañía hizo unas declaraciones a ntv, en la misma línea que las cartas enviadas a los clientes. “Los precios de adquisición de energía en los mercados se encuentran en un nivel históricamente alto, a veces con fuertes fluctuaciones -explicó el portavoz-. E.On no da ningún paso a la ligera, pero nos estamos viendo obligados a hacerlo por la situación única del mercado y por supuesto, ofrecemos a estos clientes la oportunidad de cerrar un nuevo contrato con nosotros bajo las condiciones actuales del mercado”.

Moeschler, sin embargo, dice que “los clientes no pueden defenderse”. Lo único que les queda es buscar un nuevo contrato. Actualmente, en el mercado alemán existen compañías eléctricas que ofrecen una garantía de precio en torno a los 40 céntimos el kWh. Además, y en caso de cancelación antes de final de plazo, Moeschler aconseja que se haga una reclamación aunque, debido al elevado número de denuncias, se tarda unas seis semanas hasta que se abre el procedimiento de arbitraje. Sin embargo, algunos clientes comerciales no pueden aceptar ofertas alternativas, por ejemplo, si el precio del nuevo contrato es de diez a veinte veces más caro que el valor anterior. Por citar a uno de los afectados, una pista de hielo de la localidad de Ludwigshafen está desesperadamente a la búsqueda de un contrato de conexión alternativo porque, según sus propias declaraciones, los gastos de electricidad serían de 50.000 a 80.000 euros en lugar de los 10.000 euros anteriores. “Esto no es económicamente viable y resultaría en la quiebra del club”, aseguró la dirección de la pista de hielo.