Este es el paro que cobrará con un sueldo de 1.200 euros al mes

Las dos preguntas principales que se plantea cualquier trabajador cuando se queda sin empleo es: cuánto cobraré de paro y durante cuánto tiempo. La espera hasta recibir la respuesta oficial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puede hacerse eterna, pero hay otras vías para resolver estas dudas de forma inmediata. Para ello, nos valdremos del programa de autocálculo de prestaciones por desempleo del SEPE y tomaremos como ejemplo el caso de un trabajador con un salario de 1.200 euros.

Para calcular cuánto paro le corresponde, se tiene en cuenta la media de la base de cotización de la Seguridad Social de los últimos 180 días cotizados (sin tener en cuenta las horas extraordinarias). El importe diario que se cobra en el paro sería el 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días de la prestación por desempleo y el 50% el resto de días que dure el paro.

Para hacer el cálculo aún más sencillo, el SEPE pone a disposición de los trabajadores y desempleados un simulador con el que obtener una duración y cuantía orientativa de la prestación por desempleo contributiva, aunque el organismo advierte que este cálculo solo tendrá carácter informativo.

Para conocer la cuantía y duración estimada de su paro deberá introducir los siguientes datos:

-La fecha de finalización de la última relación laboral.

-Si ha percibido alguna prestación antes del final del último contrato.

-Tiempo trabajado durante los últimos seis años.

-Si durante los seis meses previos a la finalización de su último contrato ha trabajado en la misma empresa.

-Si durante ese periodo ha cobrado el mimo salario.

-La cuantía de su salario.

-Si ha trabajado a tiempo parcial.

-Si tiene hijos menores de 26 años o o mayores incapacitados que convivan con usted y no tengan ingresos brutos superiores a 1000 euros mensuales.

-Al importe bruto de la prestación por desempleo resultante del cálculo se le aplicarán dos tipos de deducciones: la cotización a la Seguridad Social y la retención a cuenta del IRPF, cuando proceda.

Para hacer el cálculo, tomaremos de ejemplo el caso de un trabajador con un salario de 1.200 euros, cuyo contrato ha terminado este 26 de septiembre, que durante los últimos seis años ha trabajado al menos tres años, que no ha cobrado ninguna prestación en los seis años anteriores al fin del actual contrato, que ha trabajado en la misma empresa durante los últimos seis meses y ha cobrado el mismo sueldo, que no ha trabajado a tiempo parcial y que no tiene hijos. Este perfil de trabajador tendría derecho a cobrar el paro durante un año. La cuantía bruta mensual sería de 840 euros durante los seis primeros meses y de 600 euros durante los seis meses restantes. Sobre la cuantía bruta, se descontarán 56,40 euros en concepto de aportación obligatoria del trabajador a la cotización de Seguridad Social y, en su caso, la retención de IRPF que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal vigente.

Paro máximo y mínimo

Las cuantías del paro, además, quedarán englobadas dentro de los topes máximos y mínimos que dependen del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Tal y como recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, el IPREM sube de los 564,90 euros a los 579,02 euros mensuales. Por lo tanto, las cuantías mínimas y máximas para 2022 son:

Cuantías mínima de la prestación contributiva por desempleo:

Sin hijos/as (80 % del IPREM): 540,41 euros mensuales.

1 hijo/a o más (107 % del IPREM): 722,80 euros mensuales.

Cuantías máximas de la prestación contributiva por desempleo:

Sin hijos/as (175 % del IPREM): 1.182,16 euros mensuales.

1 hijo/a (200 % del IPREM): 1.351,04 euros mensuales.

2 hijos/as o más (225 % del IPREM): 1.519,92 euros mensuales.

Duración del paro

Cuanto más tiempo se haya cotizado, más tiempo durará la prestación por desempleo. Para saber durante cuánto tiempo se tiene derecho a la ayuda, se aplica una escala que comienza con 360 días cotizados, el periodo mínimo para acceder al paro, y aumenta hasta los seis años cotizados. Para el mínimo de tiempo trabajado, la prestación durará cuatro meses, mientras que para el máximo, será de dos años. En ningún caso se podrán cobrar más dos años de paro. Estos son los tramos establecidos: