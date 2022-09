Telefónica entra en el capital de Bit2me, la startup española de “criptos”, y se lanza a la venta de NFTs

Telefónica ha dejado patente su apuesta por la Web3 y el metaverso en su primer “Metaverse Day″, celebrado este 29 de septiembre en su Hub de Innovación y Talento en Distrito Telefónica. Durante esta jornada, la compañía de telecomunicaciones ha anunciado un acuerdo para invertir en la plataforma para comprar y vender monedas digitales Bit2me, así como la integración del pago con criptomonedas en su “e-commerce” Tu.com a través de este mismo exchanger. La multinacional también ha dado a conocer la creación de su propio “marketplace” de NFTs y el lanzamiento de la app de realidad virtual para Oculus “Movistar Experiencia Inmersiva”.

Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, y Yaiza Rubio, Chief Metaverse Officer de la compañía, han sido los encargados de anunciar estos nuevos modelos de negocio por los que apuesta Telefónica. Hace pocos días, se dio a conocer que la operadora estaría a punto de entrar en el capital de Bit2me capitaneando una ronda de financiación que podría ascender hasta los 30 millones. Este jueves Telefónica ha comunicado el acuerdo definitivo y también ha dado a conocer otra operación con Bit2me. En este caso, el “e-commerce” de tecnología sostenible de Telefónica, Tu.com, habilitará el pago con criptomonedas mediante Bit2me Commerce. De esta manera, los clientes que lo deseen podrán usar diferentes criptomonedas para adquirir productos siempre que el importe total sea de entre 200 y 500 euros. Chema Alonso ha querido aclarar en un encuentro con los medios de comunicación que esta nueva modalidad de pago es una integración de la pasarela Bit2me. En esa pasarela se hace el cambio de moneda digital a dinero fiat, por lo tanto, Telefónica siempre cobra en euros.

Sobre la posibilidad de que Telefónica cree su propio token, una moneda digital específica de una compañía que puede convertirse en un activo para participar en el valor futuro de la empresa, Chema Alonso ha explicado que se está explorando un sistema de puntos. “Creemos que la regulación va a llegar a este mundo. Europa se está posicionando y desde Telefónica queremos acompañar a esta transformación que va a llegar. Estamos explorando y veremos cómo evoluciona la regulación. Desde luego, tecnológicamente tenemos la obligación de estar más que preparados para ello”, ha apuntado a este respecto.

Otro gran anuncio de la jornada ha sido el lanzamiento de su propio marketplace de NFTs. Tras el éxito de la colección de NFTs en colaboración con elBulliFoundation creada por Ferran Adriá y presentada a principios de año, Telefónica ha decidido aventurarse de nuevo en el mundo de los NFTs. Se trata de una nueva plataforma para la creación y la venta de arte digital donde estarán alojadas las creaciones en exclusiva de artistas, escritores y otros creadores. Los usuarios podrán encontrar inicialmente una colección de NFTs creados por José Mariscal creados en colaboración con la Fundación World Visión para recaudar fondos y ayudar a personas afectadas por la guerra en Ucrania. Para el lanzamiento inicial, también estarán disponibles NFTs diseñados por diferentes creados, por ejemplo, el cantante Chojin. En este caso, los usuarios recibirán además el lienzo físico en su domicilio. El precio máximo de los NFTs no superará inicialmente los 100 euros. El único token de momento para realizar las transacciones es Matic.

Alianzas para desarrollar la tecnología del futuro

Por su parte, Movistar ha lanzado la app de realidad virtual “Movistar Experiencia Inmseriva”, disponible para su descarga en Meta/Oculus Quest App Lab DB. A través de las gafas Meta Quest 2 VR, los usuarios podrán acceder a un mundo virtual diseñado por el artista español Okuda y descubrir contenidos de Movistar Plus+ sin necesidad de ser usuario de Movistar. Entre los contenidos incluidos en esta experiencia inmersiva se encuentran la visita al rodaje de la serie “La Unidad”, al plató de “La Resistencia”, la visita al universo de Okuda y la posibilidad de para goles en #LaCasaDelFutbol. Y entre las novedades anunciadas durante el “Metaverse Day 2022″ también cabe destacar la inversión en Helium, una red global donde los usuarios reciben tokens por dar conectividad Iot (Internet of The thing) desde donde viven. En esta nueva forma de crear tecnología, Telefónica también ha forjado alianzas con Qualcomm, Unity, Niantic, con los que ha llegado a diversos acuerdos, e Innovación Virtual de Telefónica en AltspaceVR.

Según algunos expertos, el volumen de negocio del metaverso ascenderá a los 3 trillones de dólares en 2030. Solo en 2021, las inversiones en empresas de “tokenomics” fue de 27 billones de dólares. En cambio, ese mismo año, la inversión en empresas de ciberseguridad fue de 20 billones. En esta nueva era digital donde el metaverso, la Web3, la tokenización y las criptomonedas son los protagonistas, Telefónica también ha invertido en startups como Voicemod, Psious, Sceenic, YBVR, y más recientemente en MetaSoccer (metaverso de fútbol), Gamium (metaverso social descentralizado), Imascono (compañía de Realidad Extendida y metaverso que ha adquirido Telefónica), Crossmint (permite a los creadores de NFTs aceptar pagos con tarjeta de crédito), Rand (”mobile wallet”), Matsuko (videollamadas holográficas) y ClearX (blockchain).